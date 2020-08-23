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徵求百位維族女嫁漢人 視頻「感謝黨」惹議

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電
維吾爾女子與漢族男子結婚的影片，旁白以維吾爾語感謝黨與政府創造美好生活。 視頻截圖
維吾爾女子與漢族男子結婚的影片，旁白以維吾爾語感謝黨與政府創造美好生活。 視頻截圖

美媒報導，一段徵求100名維吾爾女子「趕緊」登記與漢族男子通婚的視頻，近日出現在社交媒體平台上，海外維族人士認為這是北京企圖藉由通婚根絕維族文化，在平台上提出指控後，視頻已被刪除。另中國聯想一家代工因涉強迫維族人士勞動被美制裁後，聯想部分產品供貨已受影響。

美國之音報導，這段長約30秒、內容為徵求100名維吾爾女子趕緊登記與漢族男子通婚的視頻，最近持續出現在抖音等社交媒體平台上，視頻開頭是一對新人結婚，以維吾爾語開頭稱「我們感謝黨和政府創造了這樣美好的生活」，並提出為響應政府的號召，急需要100名美麗的新娘，促進民族團結一家親，歡迎來電諮詢，歡迎介紹親朋好友必有重金酬謝，視頻最後還附上電話號碼。

有網友看了視頻以後，覺得這可能是婚姻中介業者的廣告，廣告中似乎透露了中國政府推動維族人與漢人通婚的政策，但政策內容的真實性無法獲得證實。

報導說，這段視頻被海外維吾爾人權活動人士發現後，在社交媒體平台上發起一場運動後，視頻已被刪除。維族活動人士隨後將這段視頻發布在推特和臉書等平台上，稱它清楚的顯示北京方面根除維吾爾獨特文化的政策，這是中國又一次試圖把新疆地區講突厥語的少數民族漢化。

報導說，關於中國促進維吾爾族和漢族通婚的報導在2014年8月就出現，當時新疆且末縣地方當局宣布了「關於鼓勵民漢通婚家庭獎勵辦法」，包括在5年內每年向通婚的夫婦發放1萬元人民幣（約1450美元）的現金獎勵。當時的且末縣黨委書記朱新曾說：「我們倡導民漢通婚，就是倡導正能量」。

報導引述華盛頓大學的人類學家、中國問題專家達倫．拜勒（Darren Byler）說，這似乎是一種通過把維吾爾人拉進漢人主導的關係中，來產生更大的同化並減少民族差異的努力。

另香港01報導，中國聯想（Lenovo）使用的一家代工廠合肥寶龍達信息技術有限公司，因被指強迫中國新彊維吾爾族人及其他穆斯林少數族裔人士勞動，7月20日被美國商務部制裁後，聯想部分產品供應受到影響。美國已有多校向聯想訂購手提電腦後，因延誤問題嚴重而取消訂單。

維吾爾 社交 北京

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