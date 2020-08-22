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賣50萬個假「3M」口罩 北京知名藥房董事長被判15年

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電
董事長被判15年！知名連鎖藥房疫情期間賣假口罩逾50餘個。 圖／取自微博@央視新聞
董事長被判15年！知名連鎖藥房疫情期間賣假口罩逾50餘個。 圖／取自微博@央視新聞

知名連鎖企業康佰馨大藥房涉嫌銷售假冒口罩案迎來終審宣判。北京人民法院21日裁定駁回被告三人上訴，維持原判。此案發生於疫情期間，且涉案金額高達420萬人民幣（下同，約60.6萬美元），引起廣大關注。

上觀新聞報導，康佰馨大藥房董事長李東夥同李俞章、羅涵毅，從山東購入50多萬個標註「3M」字樣的口罩，賣給京津冀等地藥店，銷售金額達420萬元。這批口罩不僅觸犯商標專用權，且過濾效率不符合的國標要求。

法院審理認為，三人的行為以次充好，構成銷售偽劣產品罪。三被告後來以不知道口罩為假冒偽劣產品、量刑過重為由上訴。北京三中院認為三人犯行明確，裁定駁回，維持原判。李東判有期徒刑15年，罰400萬元；李俞章判有期徒刑10年，罰300萬元；羅涵毅判有期徒刑9年，罰250萬元，並追繳三人違法所得330餘萬元。

康佰馨大藥房成立於2004年11月，是北京知名的連鎖大藥房，李東和其母親單振菊是公司股東。

口罩 北京 疫情

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