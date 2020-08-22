惜食？河南酒店要廚師「雞屁股不能切掉太多」

中國各地為制止食物浪費而祭出的怪招，讓人看得眼花瞭亂。河南漯河市一間酒店除設置巡視員監察廚房有沒有浪費食材，還特別要求廚師，切除雞屁股部分不能夠太大，以免很多連住肉的部分都被扔掉會造成浪費。客人剩菜率超過15％，服務員還將受罰。

香港01報導，為了響應節約號召，河南省漯河市盛唐國賓酒店專門設立了巡檢員的崗位，檢查有否浪費和「光盤」。其中一名巡檢員張雲每天上班的第一站會先去後廚，看師傅是否按照標準流程去操作，有沒有浪費的行為。他叮嚀廚師：「這個雞屁股切除部分有點大了，這麼多連肉的部分都切除扔掉太浪費。另外，今天的青菜有些少，肉品採購太多」。

酒店負責人表示，自從提倡「制止餐飲浪費，倡導光盤行動」以來，酒店要求定桌定量採購，並推出定人定量的套餐業務，如有客人單點菜品，服務員會根據人數善意提醒不超額點菜。

報導說，酒店還會根據剩菜率對服務員進行考核，剩菜率不能超過15%。如果超過標準，會處罰服務人員。「得知自己多點菜吃不完的話，相關的服務員很可能會受罰，絕大多數客人都會理解並減少點菜量」。

對此，網民熱議：「傳說中的屁股決定腦袋，這次是雞屁股」、「本來就是一個無法量化的政策，下面又都是一群溜鬚拍馬之輩，所以接下來發生再不可思議的事情也都變得情有可原」。