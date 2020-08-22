快訊

颱風「巴威」來勢洶洶 今晚大稻埕煙火暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打擊浪費食物 連馬的飼料也要減少？網轟：形式主義

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電
因應習近平制止餐飲浪費行為，全國各地紛紛出台節約新制，中國馬業協會也開會研討「如何減少馬匹飼草料浪費」。 圖／pixabay
因應習近平制止餐飲浪費行為，全國各地紛紛出台節約新制，中國馬業協會也開會研討「如何減少馬匹飼草料浪費」。 圖／pixabay

中國國家主席習近平日前制止餐飲浪費行為，全國各地紛紛出台節約新制，其中不乏引發網友議論的奇葩招式。商務部昨天稱，已起草宴席節約規範，提倡設立專業點菜師；中國馬業協會也開會研討「如何減少馬匹飼草料浪費」。有網友批評節約食物愈來愈形式主義，「上面一句話，連馬都不能吃飽了嗎？」

習近平日前針對中國浪費食物的行為表示，要建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。此令一出，各省紛紛出台禁止食物浪費新制，除了普遍可見的「N-1點餐模式」、小份菜、半份菜，不少地方還設置「用餐監督員」，引發輿論兩極化看法。

商務部昨天發布消息稱，為貫徹落實習近平關於堅決制止餐飲浪費行為的重要指示精神，已和烹飪協會起草宴席節約服務規範，公開徵求各界意見。澎湃新聞報導，根據徵求意見稿，餐飲服務單位應在宴席菜單備註單個菜品主材重量，對服務員進行點菜培訓，並提倡設立專業點菜師。

「點菜師矯情，不如店小二」

徵求意見稿還提到，餐飲服務單位不宜設置最低消費。宴席服務人員應具備真誠守信的職業素養，嚴禁誘導顧客超出正常範圍的點餐消費。宴席結束後，餐飲服務單位可對厲行節約的顧客給予獎勵或優惠，比如發放節約優惠券等方式。

消息一出，有網友肯定，也有不少網友批評這又是一個過了頭的形式主義；有網友說，「最該節約的是酒廠和高檔餐廳，先把這兩種業者關掉一批」，也有網友說「點菜師」太矯情，「還不如『店小二』來得爽快」，「行吧，就當解決就業了」。

「上面一句話，馬都吃不飽」

另中國馬會為響應「節約糧食」的號召，減少馬匹飼草料浪費，21日舉行「馬場飼草料節約專題懇談會」，徵集節約飼草料、提高科學飼養的攻略和妙招。澎湃新聞報導，開會通知稱，飼草飼料是馬匹的糧食，如何科學提高馬匹飼草料利用率相形重要，並稱研討結果會擇期公布。

給馬吃的飼草料也要節約，也引來網友議論批評：「馬兒們說，我們又沒搞吃播浪費糧食」、「可憐的馬兒」、「感覺走了彎路，誤入歧途」，有網友則諷刺說：「根據最新研究，多拍拍馬的屁股，就可以減少馬匹對飼草的消耗」，「上面一句話，連馬都吃不飽了嗎？」。

此外，北京、上海等地機關食堂也開始推行減少浪費措施，例如分量減半的小份菜，或是將剩菜再利用做成炒飯、豆渣餅等再出售。

習近平 北京

延伸閱讀

楊潔篪訪韓會國安首長 未回應「習近平訪韓」可能性

分析：北京高層致力發展新經濟已有共識

李克強赴重慶勘災 中國三大官媒隻字未提

不是民選！美官員不稱「習總統」

相關新聞

打擊浪費食物 連馬的飼料也要減少？網轟：形式主義

中國國家主席習近平日前制止餐飲浪費行為，全國各地紛紛出台節約新制，其中不乏引發網友議論的奇葩招式。商務部昨天稱，已起草宴席節約規範，提倡設立專業點菜師；中國馬業協會也開會研討「如何減少馬匹飼草料浪費」。有網友批評節約食物愈來愈形式主義，「上面一句話，連馬都不能吃飽了嗎？」

6歲男童頭卡10公尺窗戶圍欄 退役兵翻窗托舉1個多小時

中國福建一位6歲男童因為父母出門買東西獨自在家，他爬上窗戶圍欄玩耍，不慎失足頭部卡在欄杆間。住在男童樓上的退役軍人聽見男童哭聲後，立刻翻窗到屋簷上用肩膀托住男童。維持了1個多小時後，警消才趕到男童住處將他救下，而圍觀路人也對退役軍人的勇敢舉動感到欽佩。

「夏朝」究竟存不存在？大陸展開考古調查研究

「夏朝」究竟是傳說或曾真實存在，學界一直有爭議。據新華社報導，大陸國家文物局長劉玉珠21日在一場座談會上表示，「考古中國...

惜食？河南酒店要廚師「雞屁股不能切掉太多」

中國各地為制止食物浪費而祭出的怪招，讓人看得眼花瞭亂。河南漯河市一間酒店除設置巡視員監察廚房有沒有浪費食材，還特別要求廚師，切除雞屁股部分不能夠太大，以免很多連住肉的部分都被扔掉會造成浪費。客人剩菜率超過15％，服務員還將受罰。

賣50萬個假「3M」口罩 北京知名藥房董事長被判15年

知名連鎖企業康佰馨大藥房涉嫌銷售假冒口罩案迎來終審宣判。北京人民法院21日裁定駁回被告三人上訴，維持原判。此案發生於疫情期間，且涉案金額高達420萬人民幣（下同，約60.6萬美元），引起廣大關注。

重慶特大洪水警報今晨解除 但各地還會有暴雨

長江今年第5號洪水已全部通過重慶主城中心城區，進入三峽庫區。22日8時，長江寸灘站水位降至180.49公尺，低於「警戒水...

大陸起草「宴席節約服務規範」 將設「專業點菜師」

為落實中共總書記習近平關於制止餐飲浪費行為的要求，大陸商務部服貿司和中國烹飪協會起草「宴席節約服務規範」，要求餐廳在介紹...

不滿颱風致航班取消 醉男用鈔票砸機場保全喊「錢我全給你」

中國大陸網上近日瘋傳一段影片，一名男子在深圳機場內，將手中一疊有數十張面值百元人民幣現金，直接砸在在場保安人員身上，並且當場動粗。 據警方事後通報，當事人徐某不滿航班受颱風影響取消，醉酒後在機場

陸雙邊人員「快捷通道」 新增印尼

大陸再與第五個國家建立「快捷通道」，大陸國務委員兼外長王毅廿日在海南保亭與印尼外長蕾特諾會談後兩人共同宣布，在確保防疫的...

菜單、裝潢皆有周杰倫元素 網紅餐廳涉侵權遭提告索賠212萬

福建廈門有間名為「無與倫比」的餐廳，店內裝修、菜單都有大量歌手周杰倫的相關元素，吸引眾多歌迷朝聖打卡。不過，該餐廳其實並未得到周杰倫授權，更被本人告上法院，案件日前在廈門法院公開審理，並未當庭宣判。

遇惡鄰居在門口擺三個大鞋櫃放「近百雙鞋」 惡臭不斷

許多人買透天，就是看中有自己空間，免於遇到惡鄰居。中國大陸貴州貴陽一名陳姓婦人的鄰居，就把約一百雙的鞋放在公寓共用的走道上，雖然不會影響出入，但散發的臭味讓人一出門就反胃，婦人多次與鄰居溝通後，仍沒有協調出解決方法，只好請物業管理服務公司處理。

山東洪水淹養殖場 水退驚見百隻牛屍成「露天停屍間」

近期中國大陸出現驚人雨量，讓各地的水患災害頻傳，迫使許多民眾必須離開原本居所。最近網路上更出現一則影片，畫面中可以看見很多頭牛被滾滾的黃土洪水沖走，等到水退後，只見地面上橫躺數以百計的牛隻屍體，場景令人震驚，也讓養牛場的負責人欲哭無淚。

熱門新聞

禁代理愛奇藝 國台辦提醒：台灣對陸順差已逾700億美元

大陸醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備

林毅夫：再10年 美國想打壓中國就不容易了

四川樂山飄「臭氣」 民眾逃命癱瘓交通

解放軍今日起 在台灣海峽南北兩端接連進行軍演

山東洪水淹養殖場 水退驚見百隻牛屍成「露天停屍間」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。