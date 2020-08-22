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6歲男童頭卡10公尺窗戶圍欄 退役兵翻窗托舉1個多小時
中國福建一位6歲男童因為父母出門買東西獨自在家，他爬上窗戶圍欄玩耍，不慎失足頭部卡在欄杆間。住在男童樓上的退役軍人聽見男童哭聲後，立刻翻窗到屋簷上用肩膀托住男童。維持了1個多小時後，警消才趕到男童住處將他救下，而圍觀路人也對退役軍人的勇敢舉動感到欽佩。
根據「每日郵報」、「中國周刊」報導，福建廈門這位6歲男童在窗戶圍欄玩耍時，不慎失足滑落，頭部卡在圍欄間，男童距離地面10公尺一不小心就有可能會墜樓。底下的路人看到男童處境紛紛大喊求救，男童也拼命掙扎、哭泣。住在男童樓上的葛姓男子是一位退役軍人，他在聽到求救聲後，立刻翻窗跑到男童下方的屋簷，用右臂和肩膀托住他的身體，同時叫他保持冷靜。
過了1個多小時後，警消人員到場救下男童，所幸他送醫後無大礙。廈門消防大隊負責人龔海軍表示「如果沒有抱住那個男孩，最後可能會因為脖子被勒住窒息而死」，葛姓男子則表示「我認為在這種情況下，任何人都會勇敢地挺身而出，更不用說像我這樣的退役軍人了」。
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