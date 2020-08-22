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「夏朝」究竟存不存在？大陸展開考古調查研究

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為位於黃河上游的喇家遺址中的古人遺骸。2016年8月，中美科研團隊在美國《科學》雜誌發表一篇研究報告稱，在黃河流域發現古代一場超級大洪水的科學證據，這一洪水很可能就是「大禹治水」故事中提到的災難性大洪水，為夏朝的歷史真實性及起始年代提供了重要支持。新華社
圖為位於黃河上游的喇家遺址中的古人遺骸。2016年8月，中美科研團隊在美國《科學》雜誌發表一篇研究報告稱，在黃河流域發現古代一場超級大洪水的科學證據，這一洪水很可能就是「大禹治水」故事中提到的災難性大洪水，為夏朝的歷史真實性及起始年代提供了重要支持。新華社

「夏朝」究竟是傳說或曾真實存在，學界一直有爭議。據新華社報導，大陸國家文物局長劉玉珠21日在一場座談會上表示，「考古中國．夏文化研究」重大項目（2020—2024）已經啟動，由國家文物局、河南省人民政府、中國社會科學院協作，系統開展河南偃師二里頭遺址考古調查發掘研究工作。

夏朝是中國史書中記載的第一個世襲制朝代，約存在於公元前2,070年至公元前1,600年。「大禹治水」三過家門而不入，即為夏朝流傳最廣的傳說。但因關於夏朝的歷史記載有限，加上考古發掘迄今仍未出土能充分證明與夏朝有關的文物，因此學界對夏朝是否存在一直存疑。

新華社指出，夏文化探索是中國歷史和考古研究中為國內外所廣泛關注的重要課題，也是整個中華文明形成和發展研究中至為關鍵的重大學術研究課題。到目前為止，圍繞夏文化，學術界在田野考古和理論研究等方面依舊存在一些問題和分歧。

大陸國家文物局稱，該重大項目的設立，正是為了給全面復原和構建夏王朝的誕生背景、社會歷史、文明成就、政治結構、國家體系等提供科學支撐，為解決夏文化在中原地區文明化進程，乃至中國古代文化多元一體化總進程中的歷史地位和作用等重大學術問題提供準確清晰的答案。

中國先秦史學會副會長江林昌指出，夏文化起源、發展、壯大於黃河流域的中原大地，不僅是黃河文化的重要組成部分，而且是5,000多年中華文明史早期發展過程中承前啟後、轉化創新的關鍵環節，具有里程碑意義。

江林昌稱，研究好夏代歷史與夏文化，可以更好地深化對黃河文化的認識，更好地把握中華文明綿延發展的特殊性，從而更好地完成加快構建中國特色歷史學學科體系、學術體系、話語體系的宏偉目標。

浙江紹興2007年起，每年都會舉辦公祭大禹陵典禮。新華社
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考古 文物 遺址

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