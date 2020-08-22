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重慶特大洪水警報今晨解除 但各地還會有暴雨

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
長江、嘉陵江重慶段水位21日開始回落。圖為重慶磁器口古鎮21日空拍景象。新華社
長江、嘉陵江重慶段水位21日開始回落。圖為重慶磁器口古鎮21日空拍景象。新華社

長江今年第5號洪水已全部通過重慶主城中心城區，進入三峽庫區。22日8時，長江寸灘站水位降至180.49公尺，低於「警戒水位」180.50公尺，被稱為重慶史上罕見特大洪水的警報終於解除。

重慶市政府表示，截至20日8時，這場特大洪水共造成26.32萬人受災，直接經濟損失人民幣24.5億元（約新台幣104億元），所幸未造成人員死亡。

新華社指出，21日，長江、嘉陵江重慶段水位就開始回落。21日16時，長江重慶寸灘站實時水位降至185.01米，已較前一天洪峰水位下降6.61公尺。原本遭洪水淹沒的南濱路等沿江道路正緩慢露出水面，城區部分低窪地帶的積水也逐漸退去。

由於上游來水減少，長江委水文上游局預計，長江、嘉陵江重慶段各重要站點水位22日將可全部退至「保證水位」以下，23日退至「警戒水位」以下。

「警戒水位」是指，洪水達到要注意警戒，做好防汛工作的水位：「保證水位」是指，洪水進一步達到防洪工程設計防禦能力的水位。亦即，一旦洪水超過這個水位，就已經超過工程設計標準。

不過據大陸中央氣象台預報，22日至24日，大陸北方地區自西向東將有一輪較強降水過程，西北地區東部、華北中南部、黃淮北部以及東北地區中南部等地的部分地區將有大到暴雨，局部地區大暴雨。

此外，22日夜間至24日，四川盆地西部和南部部分地區也還會有中到大雨，局部地區暴雨並可能有大暴雨。

黃河水利委員會也已於21日12時，將黃河上游防禦應急響應由第四級提升至第三級。

洪水退去後，重慶民眾開始動手整理家園。新華社
洪水退去後，重慶民眾開始動手整理家園。新華社

暴雨 預報

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