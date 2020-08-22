不滿颱風致航班取消 醉男用鈔票砸機場保全喊「錢我全給你」

中國大陸網上近日瘋傳一段影片，一名男子在深圳機場內，將手中一疊有數十張面值百元人民幣現金，直接砸在在場保安人員身上，並且當場動粗。

據警方事後通報，當事人徐某不滿航班受颱風影響取消，醉酒後在機場櫃台鬧事，事後已因擾亂公共場所秩序被處以行政拘留5日。

從片段所見，身穿西裝的徐某與一名機場保安人員發生爭執。徐某不斷揮舞手中一大疊百元人民幣現金，大喊「錢，我全給你錢，看見沒有」，同時又出言辱罵。其後，徐某就將現金直接砸向保安。

深圳市公安局機場分局在通報中指，事發在8月18日晚上9時30分許，因乘坐的航班受颱風影響取消，44歲的徐某酒後前往深圳寶安國際機場南方航空公司售票櫃台，大聲喧嘩、辱罵工作人員、拽扯櫃台盆栽。保安人員接報後上前勸導，但徐某不聽，不但推撞保安，更掏出現金砸人。

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文章授權轉載自《香港01》

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