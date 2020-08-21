菜單、裝潢皆有周杰倫元素 網紅餐廳涉侵權遭提告索賠212萬

福建廈門有間名為「無與倫比」的餐廳，店內裝修、菜單都有大量歌手周杰倫的相關元素，吸引眾多歌迷朝聖打卡。不過，該餐廳其實並未得到周杰倫授權，更被本人告上法院，案件日前在廈門法院公開審理，並未當庭宣判。

原告指在未取得合法授權情況下，被告在其經營場所的裝潢陳設、營銷宣傳以及產品包裝上公開使用原告的肖像、姓名。原告強調周杰倫是家喻戶曉的公眾人物，其肖像、姓名具有顯著經濟利益和精神利益，但被告未經原告同意，以營利為目的，肆意使用原告的肖像和姓名，增加原告承擔可能存在的不實商業宣傳風險和社會道德責任，導致原告承受較大經濟損失和精神傷害。原告要求立即停止侵害行為，並道歉且賠償經濟損失人民幣50萬元（約新台幣212萬元）。

不過餐廳的實際經營者「J大俠中華料理」，在案件開審後隔日發聲明，指品牌在2015年創立，首間餐廳在北京開業時，當時有獲得周杰倫及其一眾好友出席剪彩儀式，更有獲周杰倫所屬經紀公司開具授權證明。位於廈門的「無與倫比」餐廳，則是「J大俠中華料理」的加盟店，通過加盟協議取得使用相關肖像、姓名之權利。

「無與倫比」餐廳的負責人在受訪時坦言，目前不清楚發生何事導致授權突然被收回，「我們一開始加盟該品牌，也是因為周杰倫先生給該品牌做了如此強的品牌背書，而在授權被突然收回之後，我們至今也並未得到一個合理的解釋。」

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文章授權轉載自《香港01》