天候影響 今年大陸大閘蟹將提前3周上市、漲價兩成

據上海解放網報導，受疫情、水災雙重打擊，今年江蘇、安徽、湖北等地大閘蟹產量下降、優質蟹減少，預計總產量將為近年來最低，估計將不足80萬噸。但由於成熟期提前，首批大閘蟹8月底9月初就會上市，比往年提前約3周，大量成熟大閘蟹將在中秋節前集中上市。

報導稱，大閘蟹養殖有「養蟹先養草」的說法。但今年2月大閘蟹養草期間，受疫情影響，大閘蟹養殖戶雇用的工人大都還困在老家，錯失了養草時間。

此外，江蘇、安徽等地養殖戶指出，6、7月正值大閘蟹養殖關鍵期，但這段期間太湖、長江爆發大範圍洪水，部分養在湖裡、塘裡的蟹或是遭洪水沖走或是死亡，也影響到今年產量。

中國水產高級工程師楊維龍表示，今年長時間的梅雨天同樣影響到大閘蟹養殖。因為梅雨期一長，湖塘溶氧量會降低，使得大閘蟹呼吸困難，吃料下降，大閘蟹就容易出現腸炎。若不及時治好，就會出現業內所說的「水癟子」，亦即大閘蟹的肝胰腺壞死病，導致大閘蟹死亡。

大陸大閘蟹主要產區在江蘇、安徽、湖北。研究指出，今年受新冠肺炎疫情和水災雙重打擊，估計三地產量將減少一至兩成，影響最大的地區甚至下降30%。預計今年總產量將因此比去年明顯回落，為近年來首次跌至不足80萬噸。

通常情況下，江蘇、安徽、湖北等長江水系大閘蟹要到9月中下旬至11月中旬才能長足長好，大部分長江母蟹要到8月底才會完成最後一次蛻殼，大部分公蟹最後一次脫殼時間則是8月下旬至9月中旬。蛻完最後一次殼後，還得育肥20天到1個月再上市，如此大閘蟹才能達到膏黃肥美、肉質充實的最佳狀態。

不過，蘇蟹閣產業發展研究院院長田和平表示，今年受天氣影響，產蟹大戶江蘇部分地區大閘蟹蛻殼次數由原來的5次減少為4次，部分原先9月中下旬才成熟的大閘蟹，將提前至8月底9月初，比往年提前約3周。

而在大閘蟹總產量下降的同時，今年優質大閘蟹產量也將明顯下降，預估將比去年減少三分之一，優質品牌蟹的價格將因此比去年上漲約2成，4兩公、3兩母大閘蟹的出水價恐將漲至一對人民幣120元（約新台幣500元）左右。