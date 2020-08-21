狗繩絆死老婦後逃跑 大陸少女：不在乎被罵

廣東省佛山市一名九旬老太太站在市場口，被突然跑來的大白狗的狗繩絆倒，頭部重摔地面送醫不治，引起譁然。當時這隻白狗是從一名女孩的手上掙脫狂奔，女孩事發後卻逃離現場，在網路上引來鋪天蓋地的罵聲。對此，女孩卻回應：「愛怎麼評價就怎麼評價」，她不在乎。

事後曝光的監控視頻顯示，8月17日17時17分許，一名女孩在街上遛一隻白狗。隨後，白狗看見另一隻無人牽引的狗，奔跑追逐，女孩拉不住。數秒後，兩隻狗在追逐途中，白狗所掛的牽繩將一名白髮老婦絆倒在地，瞬間騰空，再重重臉朝下摔地，流出血來。

女孩隨後跑來，看到老婦滿頭鮮血趴地，竟然視若無睹，把白狗叫喚回來後，一人一狗轉身離去。路人見狀喝止，女孩仍跑走。

澎湃新聞報導，監控視頻裡牽狗的女孩就是小月。官方通報稱，小月把另一村民羅某拴在家門口的大白狗牽出來玩，隨後發生意外。19日的深夜，小月稱，事發當日，「經狗主人母親的同意」，她牽大白狗出來玩；老人被絆倒後，她就想著把狗還回去，於是牽狗離開了現場，她並稱當時並不知道是狗繩絆倒了老人。

在廣東佛山市順德區杏壇鎮的這個偏遠社區，不到13周歲的小月是大家眼中的「問題少女」。從小父母離異，相依為伴的父親羅楊（化名）不務正業還酗酒，多次被公安帶走。而小月和弟弟常出去玩到凌晨兩三點才回家，還曾離家出走、夜不歸宿。

「肯定有人說我拿狗去撞（老人）。」 小月對澎湃新聞說，她喜歡學校，但覺得上課沒意思，也不喜歡同學。所以儘管事發監控裡，她快速跑離昏迷老人身邊的一幕，引發網上鋪天蓋地的負面評價，但她說，「不在乎別人怎麼評價」，「愛怎麼評價就怎麼評價」。她不在乎，沒什麼壓力。

多位當地居民說，考慮到小月家、狗主人家都經濟困難，老人的家屬沒有追究他們的責任。小月的父親羅楊也稱，他家沒有賠錢。