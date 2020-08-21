遼寧虎谷峽景區突降暴雨 玻璃滑道人撞人1死多傷

位於遼寧本溪桓仁縣的虎谷峽景區內一處玻璃滑道19日發生人撞人事故，已造成一名遊客死亡，多人受傷。該景區工作人員20日證實，事發地點位於該景區下山處的玻璃滑道。據該景區公告，目前該景區因「玻璃棧道事故檢修，暫停開放」。

南方都市報報導，據網友拍攝的事發現場視頻顯示，在虎谷峽景區一平台上，多名受傷遊客躺倒在地上，或倚靠在椅子上，頭部、腿部等不同部位有傷，醫護人員陸續對受傷遊客進行救治。

據報導，發生事故的玻璃滑道為景區內遊樂項目，遊客下山時可以選擇乘坐玻璃滑道速降下山。景區官方在宣傳中稱，「滑道兩邊有扶手，全封閉，不用擔心會飛出去。最多發生個連環相撞或者追尾。」

虎谷峽景區公眾號20日聲明稱，事發於19日約下午1時30分，部分遊客乘坐下山玻璃滑道時，因突降暴雨、滑速過快，導致人員碰撞，造成一人死亡，多人受傷，傷者已被及時送至縣人民醫院救治，無生命危險。該景區致歉稱，將全力做好後續處理工作。

報導指出，桓仁縣當天已成立由公安、紀委等部門組成的聯合調查組對事故展開詳細調查。