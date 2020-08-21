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遼寧虎谷峽景區突降暴雨 玻璃滑道人撞人1死多傷
位於遼寧本溪桓仁縣的虎谷峽景區內一處玻璃滑道19日發生人撞人事故，已造成一名遊客死亡，多人受傷。該景區工作人員20日證實，事發地點位於該景區下山處的玻璃滑道。據該景區公告，目前該景區因「玻璃棧道事故檢修，暫停開放」。
南方都市報報導，據網友拍攝的事發現場視頻顯示，在虎谷峽景區一平台上，多名受傷遊客躺倒在地上，或倚靠在椅子上，頭部、腿部等不同部位有傷，醫護人員陸續對受傷遊客進行救治。
據報導，發生事故的玻璃滑道為景區內遊樂項目，遊客下山時可以選擇乘坐玻璃滑道速降下山。景區官方在宣傳中稱，「滑道兩邊有扶手，全封閉，不用擔心會飛出去。最多發生個連環相撞或者追尾。」
虎谷峽景區公眾號20日聲明稱，事發於19日約下午1時30分，部分遊客乘坐下山玻璃滑道時，因突降暴雨、滑速過快，導致人員碰撞，造成一人死亡，多人受傷，傷者已被及時送至縣人民醫院救治，無生命危險。該景區致歉稱，將全力做好後續處理工作。
報導指出，桓仁縣當天已成立由公安、紀委等部門組成的聯合調查組對事故展開詳細調查。
據報導，虎谷峽景區2018年9月正式營業，距本溪市桓仁縣城26公里，是當地的新晉網紅景區，以修建了兩座橫亙在峽谷中的玻璃大橋和一座山崖邊的玻璃棧道聞名。今年年初，虎谷峽景區稱，「獲得了上級旅遊部門的批准，晉升為國家4A級旅遊景區」。
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