2度抱摔！陝西狠父虐死2歲半幼子 被拍成影片全網瘋傳

一段男子抱摔幼童的影片20日在網路上瘋傳，這段僅僅七秒的影片迅速引起熱議。影片顯示，一名男子兩次用力把兩、三歲的幼童舉起後重重摔向沙發，孩子從沙發滾至地上，大聲啼哭。據悉，目前嫌犯劉某已被刑事拘留，孩子經送醫搶救無效死亡。

華商網報導，據影片環境顯示，事發地點疑為居民家裡，旁邊有人拍下男子摔人過程。

報導引述知情人士20日表示，影片中被摔兒童被送往陝西寶雞市人民醫院救治。醫院宣傳科工作人員稱，20日確有一名兒童被送到醫院，目前尚正在救治中。

據報導，一位不便透露姓名的知情人士說：「接診後，孩子先進行了心肺復甦，經診斷為閉合性顱腦損傷、廣泛腦水腫、繼發性腦幹損傷等，目前在重症監護室接受進一步的治療。」

報導指出，寶雞市公安局金台分局20日下午6時許發布警情通報稱，19日晚上10時許，接報警稱金陵灣小區發生一起傷害案，受害男童正在醫院接受治療。

經調，嫌犯劉某酒後與女友馮某因兩人所生小孩(兩歲六個月)撫養問題發生爭執，將小孩拋摔在沙發上，致小孩受傷。

報導指出，目前嫌犯劉某已被刑事拘留，案件正在辦理中。不幸的是，據多方證實，20日晚孩子經搶救無效死亡。

此事在網上傳播後，網友義憤填膺。不少人認為，為人之父如此對待自己的親生孩子，實在是有悖人性，就算是警情通報的「酒後」，也不能成為男子的擋箭牌。

也有網友認為，拍影片的人也有推脫不掉的責任。男子對孩子下死手，不管是誰在旁邊，都應該全力去阻止，「這個時候拍影片真不知道是咋想的」。對於網傳孩子媽媽為拍攝者的說法，沒有得到證實。此外，該影片是如何流傳開的，警方沒有說明。