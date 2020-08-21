快訊

【今日精摘】葉彥伯親上火線／強颱巴威恐成形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2度抱摔！陝西狠父虐死2歲半幼子 被拍成影片全網瘋傳

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電
一段男子抱摔幼童的影片20日在網路上瘋傳，這段僅僅七秒的影片迅速引起熱議。 圖／網路影片
一段男子抱摔幼童的影片20日在網路上瘋傳，這段僅僅七秒的影片迅速引起熱議。 圖／網路影片

一段男子抱摔幼童的影片20日在網路上瘋傳，這段僅僅七秒的影片迅速引起熱議。影片顯示，一名男子兩次用力把兩、三歲的幼童舉起後重重摔向沙發，孩子從沙發滾至地上，大聲啼哭。據悉，目前嫌犯劉某已被刑事拘留，孩子經送醫搶救無效死亡。

華商網報導，據影片環境顯示，事發地點疑為居民家裡，旁邊有人拍下男子摔人過程。

報導引述知情人士20日表示，影片中被摔兒童被送往陝西寶雞市人民醫院救治。醫院宣傳科工作人員稱，20日確有一名兒童被送到醫院，目前尚正在救治中。

據報導，一位不便透露姓名的知情人士說：「接診後，孩子先進行了心肺復甦，經診斷為閉合性顱腦損傷、廣泛腦水腫、繼發性腦幹損傷等，目前在重症監護室接受進一步的治療。」

報導指出，寶雞市公安局金台分局20日下午6時許發布警情通報稱，19日晚上10時許，接報警稱金陵灣小區發生一起傷害案，受害男童正在醫院接受治療。

經調，嫌犯劉某酒後與女友馮某因兩人所生小孩(兩歲六個月)撫養問題發生爭執，將小孩拋摔在沙發上，致小孩受傷。

報導指出，目前嫌犯劉某已被刑事拘留，案件正在辦理中。不幸的是，據多方證實，20日晚孩子經搶救無效死亡。

此事在網上傳播後，網友義憤填膺。不少人認為，為人之父如此對待自己的親生孩子，實在是有悖人性，就算是警情通報的「酒後」，也不能成為男子的擋箭牌。

也有網友認為，拍影片的人也有推脫不掉的責任。男子對孩子下死手，不管是誰在旁邊，都應該全力去阻止，「這個時候拍影片真不知道是咋想的」。對於網傳孩子媽媽為拍攝者的說法，沒有得到證實。此外，該影片是如何流傳開的，警方沒有說明。

虐童

延伸閱讀

越女陪酒脫內褲遇警臨檢 辯穿反要換正面法官不信

長江又來第4號洪水雨不停 川陝重災

四川、陝西洪災嚴重 啟動國家四級救災應急機制

陝西貧困縣砸30億蓋中學：再窮也不能窮教育

相關新聞

山東洪水淹養殖場 水退驚見百隻牛屍成「露天停屍間」

近期中國大陸出現驚人雨量，讓各地的水患災害頻傳，迫使許多民眾必須離開原本居所。最近網路上更出現一則影片，畫面中可以看見很多頭牛被滾滾的黃土洪水沖走，等到水退後，只見地面上橫躺數以百計的牛隻屍體，場景令人震驚，也讓養牛場的負責人欲哭無淚。

上海砂石船、運油船相撞 海面陷火海14失蹤3獲救

上海長江口20日凌晨發生兩艘船隻碰撞的嚴重事故，一艘運油船與砂石貨船發生碰撞，造成油船起火，砂石料船沉沒，以及14人失蹤，目前搜救行動仍持續進行。消息一出，許多網友紛紛留言希望能儘快找到失蹤的船員，也有不少網友質疑，事故原因恐與內河船到海上偷運砂石有關。

山城重慶淹成水鄉 洪水估計兩天才能退

新華網報導，嘉陵江2020年第2號洪水、長江2020年第5號洪水洪峰約於20日12時通過重慶主城，重慶臨江道路、商店、住宅全數慘遭洪水淹沒。報導稱，目前洪水正處於退水階段，但預計用時將超過兩天。

2度抱摔！陝西狠父虐死2歲半幼子 被拍成影片全網瘋傳

一段男子抱摔幼童的影片20日在網路上瘋傳，這段僅僅七秒的影片迅速引起熱議。影片顯示，一名男子兩次用力把兩、三歲的幼童舉起後重重摔向沙發，孩子從沙發滾至地上，大聲啼哭。據悉，目前嫌犯劉某已被刑事拘留，孩子經送醫搶救無效死亡。

四川樂山飄「臭氣」 民眾逃命癱瘓交通

洪峰過境帶來的緊張情緒尚未消散，四川樂山市民再一次受到了「驚嚇」。繼18日後，樂山市五通橋區化工廠較為集中的南部區域20日再次出現「異味煙霧」。煙霧隨風飄進城區，不少人駕車駛離五通橋，前往市區等地躲避，交通一度癱瘓。

狗繩絆死老婦後逃跑 大陸少女：不在乎被罵

廣東省佛山市一名九旬老太太站在市場口，被突然跑來的大白狗的狗繩絆倒，頭部重摔地面送醫不治，引起譁然。當時這隻白狗是從一名女孩的手上掙脫狂奔，女孩事發後卻逃離現場，在網路上引來鋪天蓋地的罵聲。對此，女孩卻回應：「愛怎麼評價就怎麼評價」，她不在乎。

天候影響 今年大陸大閘蟹將提前3周上市、漲價兩成

據上海解放網報導，受疫情、水災雙重打擊，今年江蘇、安徽、湖北等地大閘蟹產量下降、優質蟹減少，預計總產量將為近年來最低，估...

遼寧虎谷峽景區突降暴雨 玻璃滑道人撞人1死多傷

位於遼寧本溪桓仁縣的虎谷峽景區內一處玻璃滑道19日發生人撞人事故，已造成一名遊客死亡，多人受傷。該景區工作人員20日證實，事發地點位於該景區下山處的玻璃滑道。據該景區公告，目前該景區因「玻璃棧道事故檢修，暫停開放」。

大內宣淡化洪災、粉飾太平？民怨聽不到

中國南方洪災迄今已造成數千萬人受災，直接經濟損失逾千億元人民幣，但在中國媒體、網絡上卻不常看到災情引發的民怨報導、貼文。外媒及學者指出，中國官媒在洪災報導上，有刻化淡化災情之嫌，顯示中國官方近年控制網路的成效，使官方得以透過內宣在數據上粉飾太平。

為男友救模型 重慶女洪患中划船破窗

四川及重慶暴雨天氣持續，滯洪水浸多處街道。一名重慶女生為了救出男友心愛的高達模型( 鋼彈），在洪水中划船返家，冒險破窗帶出模型。網民讚女生行為勇敢，稱這是「神仙愛情」。男友事後感動的對女生說「這輩子我都不會辜負你」。

習近平、李克強勘災 乾淨鞋、泥濘靴成焦點

中國南方洪災不斷，國家主席習近平、國務院總理李克強近日分別到安徽、重慶勘災，媒體報導，習近平名為「考察防汛救災」，但他抵達安徽時洪水已退近月，習近平在風和日麗中全身「乾乾淨淨」考察；反觀李克強在重慶水患期間，一雙雨靴布滿泥濘深入災區，獲網民點讚。

被自願？北京企業員工開打新冠疫苗 需簽保密協議

俄羅斯搶先批准新冠疫苗引發擔憂後，中國近日也傳出「開打」訊息，一家國企被指組織部分涉外員工接種了新冠疫苗。一名接種疫苗的公司負責人透露，他和同事都以「受試者」身分簽訂保密協議，不得對外披露接種信息。有網友質疑上述接種者也許是「被自願」，中國開始接種是否為時過早？

熱門新聞

情侶搭地鐵大膽變換姿勢勾勾纏 網友狂罵：缺錢去摩鐵？

禁代理愛奇藝 國台辦提醒：台灣對陸順差已逾700億美元

2隻猴子法式kiss被撞見秒彈開 網友笑：旅遊的情侶教的

愛奇藝條款上路 陸專家：台灣經濟將難得到大陸活水

絕世好同事！港女為環保替17同事做飯 網友：想做你同事

大陸洪水漫灌怨言卻少 學者：內宣工作奏效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。