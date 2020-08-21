四川樂山飄「臭氣」 民眾逃命癱瘓交通

洪峰過境帶來的緊張情緒尚未消散，四川樂山市民再一次受到了「驚嚇」。繼18日後，樂山市五通橋區化工廠較為集中的南部區域20日再次出現「異味煙霧」。煙霧隨風飄進城區，不少人駕車駛離五通橋，前往市區等地躲避，交通一度癱瘓。

澎湃新聞報導，對此，五通橋區官方及當地主要化工企業均稱「沒有出現爆炸及氣體洩漏」。當地化工企業四川省永祥股份有限公司董事長段雍20日表示，通過地毯式的排查，沒有發現任何燃燒、洩漏和爆炸的情況。

對於帶有異味的煙霧具體來源，他展示了廠區內隨處可見的桶狀物和其他不明物質，稱這些都是洪水過境後留下的，不屬於該廠。「我們也懷疑是不是受到洪水影響，有些物質會不會從（洪水留下的）桶裡面出來，比如煙霧。」段雍表示，這只是自己的猜想，現在仍在調查中。

但報導說，官方及企業的回應，暫未打消當地老百姓的疑慮。與化工廠隔河相望的五通橋區居民點鮮有人煙，沿街房門大多依舊緊閉。

五通橋區一名居民說，「都說沒有洩漏、沒有爆炸，一直在闢謠，但刺鼻的煙霧到底從哪裡來的呢？」居民說，希望官方盡快查明原因。

據報導，五通橋區委宣傳部相關工作人員20日傍晚稱，對於當天異味煙霧形成的具體原因和成分仍在調查，有消息後會通過官方渠道對外公布。

此前的18日，五通橋區同樣出現了煙霧和刺鼻氣味，該區官方微博對煙霧產生原因的回應為，「是永祥股份安全系統正常洩壓」。

五通橋區距離樂山市主城區將近20多公里。20日上午，大量五通橋區市民正駕車離開，前往樂山市區等地躲避「異味濃霧」。五通橋區自然水村一名居民說，「聞到很臭的氣味……現場有消防車經過」，他正在往羅城方向撤離。

網上流傳的視頻顯示，五通橋區通往外地的路上出現壅堵，引發交通癱瘓。有市民稱，平時前往市區30分鐘的路程，「這次走了三個小時」。

四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司、四川省永祥股份有限公司以及四川和邦生物科技股份有限公司為當地主要化工企業，廠區多集中在五通橋城區以南區域。

報導指出，福華通達及和邦生物員工20日均在正常上班。一名福華通達員工說，該廠沒有出現異常氣體。

永祥多晶矽廠區對面岸邊的建設街，則鮮有人煙。事發後，附近居民點的村民大多撤離，沿街房屋緊閉，一處加油站也暫時關閉，無人值守。一名暫未離開的村民說，濃霧是從對面永祥公司工廠區域出現，伴有刺鼻性氣味，這讓當地村民頗為緊張，紛紛離開。