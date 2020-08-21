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遇惡鄰居在門口擺三個大鞋櫃放「近百雙鞋」 惡臭不斷

聯合新聞網 / 綜合報導
貴州貴陽一名陳姓婦人的鄰居，把約一百雙的鞋放在公寓共用的走道上，雖然不會影響出入，但散發的臭味讓人一出門就反胃。 圖截自《看看新聞》
貴州貴陽一名陳姓婦人的鄰居，把約一百雙的鞋放在公寓共用的走道上，雖然不會影響出入，但散發的臭味讓人一出門就反胃。 圖截自《看看新聞

許多人買透天，就是看中有自己空間，免於遇到惡鄰居。中國大陸貴州貴陽一名陳姓婦人的鄰居，就把約一百雙的鞋放在公寓共用的走道上，雖然不會影響出入，但散發的臭味讓人一出門就反胃，婦人多次與鄰居溝通後，仍沒有協調出解決方法，只好請物業管理服務公司處理。

據《看看新聞》報導，婦人近日控訴鄰居半年前在公寓的共用走道上擺了三個大鞋櫃，每個都放滿了鞋子，大概有100雙，但令婦人氣憤的是該鄰居的心態，「第一個自私，第二個不考慮我們的感受，天天聞這個臭鞋子的氣味」。

對於鄰居的自私行為，婦人則說明，若只是氣味刺鼻，只要非必要不開門就好，但更令婦人擔憂的是安全上的問題，因為三個鞋櫃全都是木製的，而且還放了紙做的鞋盒，若是發生意外，不但容易助燃，更可能因此阻擋逃生路線。為了避免安全事故的發生，婦人曾多次與鄰居溝通，希望對方能將鞋櫃搬到家裡面，但一直沒得到回覆，最後婦人只能將情況反映給了物管公司。

對此，物業管理事業部項目唐姓經理表示，接到婦人反映的情況後，便到現場進行了查看，並在今年（2020）5月13號，對該戶下達了「消防隱患整改通知書」，要求趙先生家在6月15號之前將鞋櫃清除。

貴州貴陽一名陳姓婦人的鄰居，把約一百雙的鞋放在公寓共用的走道上，雖然不會影響出入，但散發的臭味讓人一出門就反胃。 圖截自《看看新聞》
貴州貴陽一名陳姓婦人的鄰居，把約一百雙的鞋放在公寓共用的走道上，雖然不會影響出入，但散發的臭味讓人一出門就反胃。 圖截自《看看新聞

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