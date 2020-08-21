山東洪水淹養殖場 水退驚見百隻牛屍成「露天停屍間」

近期中國大陸出現驚人雨量，讓各地的水患災害頻傳，迫使許多民眾必須離開原本居所。最近網路上更出現一則影片，畫面中可以看見很多頭牛被滾滾的黃土洪水沖走，等到水退後，只見地面上橫躺數以百計的牛隻屍體，場景令人震驚，也讓養牛場的負責人欲哭無淚。

據《梨視頻》與《沸點視頻》報導，事發於中國山東省臨沂， 8月13日晚間到14日下午7時，該區突然出現豪大雨，而其中一間養牛場因「積水嚴重」，導致100多頭牛隨著湍急的洪水沖走，最後溺死。從影片可看出，淹水時牛隻全被淹到只剩下一顆頭，在水裡載浮載沉。等到水退後，便可看到路上有一頭頭四腳朝天的牛隻屍體。

根據《新京報》報導，受到這次突然的降雨影響，有不少農戶及養殖戶都損失慘重，其中一間養牛場更是淒慘。該養牛場主人劉連君18日表示，今年總共養殖286頭牛，大約有150頭溺死，主要是因為養牛場位置較低，若有暴雨來襲，養牛場無法在短時間把積水排出。劉連君更說明，原本一頭可賺到2000元人民幣左右的利潤，這次死了這麼多頭牛，養殖場估損失超過20萬元人民幣（約新台幣85萬元）。

提及本次災情，劉連君也無奈表示，他所在的位置本來就處於比較偏低窪，強降雨來的時候，家裡跟養牛場積水上升速度特別快，他們也沒轍，只能先帶著家人躲一下，根本顧不上牛。對於牛的後續處理，他則說明目前仍暫時把牛放在路邊，等待相關單位來處理。對此，沂南縣畜牧業局正對全縣養殖戶受災情況進行調查統計，相關部門也於8月15日進行了無害化處理，並在這兩天整理了養殖場的環境，盡力去減少養殖戶損失。