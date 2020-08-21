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大內宣淡化洪災、粉飾太平？民怨聽不到

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電

中國南方洪災迄今已造成數千萬人受災，直接經濟損失逾千億元人民幣，但在中國媒體、網絡上卻不常看到災情引發的民怨報導、貼文。外媒及學者指出，中國官媒在洪災報導上，有刻化淡化災情之嫌，顯示中國官方近年控制網路的成效，使官方得以透過內宣在數據上粉飾太平。

美國之音報導，中國南方暴雨造成了嚴重的洪澇災害，災民怨聲不斷，但中國官方媒體對於今年入夏以來南方水災災情淡化處理，反而主要宣傳在抗洪一線的解放軍和武警官兵以及他們的救人事蹟，並多次稱災區群眾生產生活已逐漸恢復正常。微博上也有一些討論水災的貼文被刪除。

報導引述成都維權人士苗春江表示，8月的四川首次啟動I級防汛響應，但北京領導人似乎只等災情「自生自滅」。他表示：「地方政府作為都不太積極，國家機關除動員一些公務員去救災，或者防水，沒什麼大的動作。政府做了一點點事都要大肆宣傳，但是，這次很少看到大規模正面報導救災的情況」。

不過，重慶居民謝丹對於當局的表現表示滿意。他說，總體來講，中國政府，各級政府，救災還是挺得力。

中央社報導指出，洪災的民怨鮮少傳出的原因之一，有學者認為，是官方利用宣傳在數據上粉飾太平，讓非災區的多數民眾對災害無感。

報導引述中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛說，真實災情跟民怨偶爾可透過網路傳播，但僅有少數流出，顯示出中國官方近年來對網路的嚴格控制具有成效，令官方得以透過內宣工作，在數據上的粉飾太平。習近平等領導人直到近日才視察災區，也說明中國內宣方面的工作，還包含維護領導人形象。

他並指出，中國大多數民眾使用網路的習慣仍在「牆內」，質疑聲浪容易被宣傳掩蓋。此外，災民只接收得到小範圍的訊息，限縮對災害嚴重性的想像；至於大部分身處在非災害區域的民眾，則因接受到的訊息片面，因而無感，進而達到中國官方理想的情況。

北京

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