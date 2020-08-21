為男友救模型 重慶女洪患中划船破窗

四川及重慶暴雨天氣持續，滯洪水浸多處街道。一名重慶女生為了救出男友心愛的高達模型( 鋼彈），在洪水中划船返家，冒險破窗帶出模型。網民讚女生行為勇敢，稱這是「神仙愛情」。男友事後感動的對女生說「這輩子我都不會辜負你」。

香港01報導，當事男生鄭浩是高達模型迷，他早前預測洪水會淹沒公司一樓，但二樓或許能躲過一劫，於是將高達模型全部放在二樓。但洪水水位不斷上升，鄭浩擔心高達遭到洪水浸泡，於是買了一條小船，準備穿救生衣去搶救高達，但被女友金彤攔住。

金彤稱，當時她看到洪水不是「很急很急的水」，估計是江水上漲後已經靜止流動的「死水」。她又考慮到男朋友不會游泳，而自己水性很好，「以前在長江邊游過」，再加上有救生衣，於是決定代替男友划船前往洪水區。「如果出什麼事，至少我會游泳」。

鄭浩事後略有愧疚地表示，當時他看到女友坐船出發後，已經沒有再想高達，只希望女友安全。「我就一直擔心會翻船，一直望著我女朋友那個地方。」他事後更在微博發文稱，「就衝媳婦划船破窗去救我的高達，這輩子我都不會辜負你。」

報導指出，二人準備明年結婚。金彤表示，二人在交往時，她喜歡的事情對方也會陪她做，對方喜歡的事情她也會支持，「互相尊重，這樣也會保持愛比較有新鮮感。」

事件曝光後，網友對妹子勇敢舉動點讚，「別人的神仙愛情」、「真愛啊，尊重對方的愛好，沒有認為這是一堆沒用的玩具」，「願這妹子將來不被辜負」，但也有網友覺得這種行為不該被美化，「這不提倡吧，安全第一」、「女生挺好的，但是還是命比較重要，沒必要這樣，東西沒了可以買」。