習近平、李克強勘災 乾淨鞋、泥濘靴成焦點

中國南方洪災不斷，國家主席習近平、國務院總理李克強近日分別到安徽、重慶勘災，媒體報導，習近平名為「考察防汛救災」，但他抵達安徽時洪水已退近月，習近平在風和日麗中全身「乾乾淨淨」考察；反觀李克強在重慶水患期間，一雙雨靴布滿泥濘深入災區，獲網民點讚。

自由亞洲電台報導，習近平和李克強近日分別「勘災」，許多民眾和網友的焦點放在兩人所穿的鞋子上。習近平18日到安徽，官媒報導是要「考察當地防汛救災情況」，然而當地洪水已退去一個月，現場照片所見，習近平從頭到腳都顯得「乾乾淨淨」。習近平所到之處，當地晴空萬里，習近平所穿的鞋子同樣是乾乾淨淨。

而另一邊，李克強20日早上飛抵當下正受水患困擾的重慶，並立刻轉車到了洪水災情嚴重的潼南區雙壩村，慰問受災群眾，勉勵群眾齊心協力重建好家園。而大眾的焦點，再次落在他的腳上，一雙雨靴布滿泥濘。有網民說，李克強7月赴貴州勘災時，當時也是一雙前進災區的泥鞋引來關注。

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有網民稱，李克強這次赴重慶，官方通稿中，他仍不忘提到習近平，說「要落實好習近平總書記對防汛救災和災後重建工作的重要指示精神」。不過有網民指出，李克強赴重慶勘災的行程，據查只有部分黨媒、中國政府網報導，不見新華社等中央級的官媒刊出，令人玩味。

文匯報報導，習近平20日在安徽聽取軍隊參與防汛救災情況匯報時表示，今年入汛以來，全國多地出現嚴重洪澇災害，災區人民及部隊眾志成城、勇挑重擔，取得了防汛救災鬥爭階段性重大勝利。他勉勵要發揚連續奮戰作風，有力組織搶險救災，支援地方災後恢復重建，切實完成防汛救災後續任務。他並稱，防汛救災中湧現出許多感人事跡，要用好這些鮮活教材，凝聚強軍興軍強大正能量。

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中國政府網報導，李克強20日上午飛抵重慶，下飛機即轉乘火車、汽車到災情嚴重的潼南區雙壩村。李克強看望慰問受災群眾，走進水毀房屋、受災農田和災民安置點等，詢問大家有什麼困難，並表示，黨和政府一定會幫助大家渡過難關。面對村民說「我們從來沒有見過這麼大的洪水」，李克強要大家以縴夫的精神重建家園，並為村民打氣：「這麼大的災害大家一起努力頂住了，沒有人員傷亡就是最大的勝利」。

法廣報導，有網民將李克強和習近平的照片比一比發現，李克強身着簡便襯衫、西裝褲，腳穿雨鞋，走進滿是泥濘的受災村落；習近平則是在安徽勘災行程中，考察已恢復耕作的田地、重整後的社區街道、蓄洪區等，當地風和日麗。