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被自願？北京企業員工開打新冠疫苗 需簽保密協議

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電
醫療人員在展示試驗中的新冠疫苗。 法新社
醫療人員在展示試驗中的新冠疫苗。 法新社

俄羅斯搶先批准新冠疫苗引發擔憂後，中國近日也傳出「開打」訊息，一家國企被指組織部分涉外員工接種了新冠疫苗。一名接種疫苗的公司負責人透露，他和同事都以「受試者」身分簽訂保密協議，不得對外披露接種信息。有網友質疑上述接種者也許是「被自願」，中國開始接種是否為時過早？

法新社報導，中國冶金科工集團公司的一家子公司近日告知太平洋島國巴布亞新幾內亞政府，他們的48名當地中方員工在返工前，已經接種了新冠疫苗。如果他們在檢測中出現陽性反應，屬於接種後的正常反應，並非感染。

巴布亞新幾內亞的一名官員表示，他們已經要求中方立即做出解釋，並阻止了一架載有百餘名中方員工的包機在本國降落。

21世紀經濟報導，多名接種了新冠疫苗的北京公司員工和疫苗公司工作人員說，北京已經在小範圍地接種新冠疫苗。某公司業務負責人自稱已在北京生命科學研究所接種了疫苗，而他的很多年輕同事也已經接種。他還說，接種者大多屬於特定群體，包括需要經常到國外出差的人和一些醫療人員。

這位負責人透露，他和同事都以「受試者」的身份簽訂了保密協議，而1000元的接種費用是公司支付的。他還提供了一份未經證實的「知情同意書」的圖片，顯示這些疫苗是由北京生物製品研究所有限責任公司研製的新冠病毒滅活疫苗，已經獲得了國家藥監局的臨床研究批件，並經中國食品藥品檢定研究院檢定合格。

負責人還說，他在接種了第一針後沒有任何感覺，並會在28天后接種第二針。不過，他的幾位同事表示接種當天出現了嗜睡和乏力症狀，少數人還伴有發燒情況。

自由亞洲電台報導，前美國哈佛大學公共衛生學院教授李敦厚表示，接種疫苗的前提是要徵得接種者的知情同意，而這必須是建立在真正自願的基礎上的，而非被迫自願。「身為這些公司的員工，你能不自願嗎？」李敦厚提出質疑。

香港01報導，廣東省陸豐市14日出現1宗本土病例，患者是深圳水貝「盒馬鮮生」超市的員工。陸豐市20日發布《關於調整陸豐市新冠肺炎疫情防控分區分級情況的通告》，陸豐市南塘鎮風險等級由低風險調整為中風險。此外，陸豐市三個重點村也實行全封閉管理，嚴禁人員進出。

正在研製新冠疫苗的中國科興生物科技有限公司。 法新社
正在研製新冠疫苗的中國科興生物科技有限公司。 法新社

疫苗 北京

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