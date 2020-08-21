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4次手術打開折疊女孩新生 「可以看到天空了，更高了」

香港01 / 李福源
小玉因遺傳其母親的強直性脊椎炎，自13歲起開始發病。上半身與下半身幾近折疊，無法直立行走。圖擷自荔新聞
小玉因遺傳其母親的強直性脊椎炎，自13歲起開始發病。上半身與下半身幾近折疊，無法直立行走。圖擷自荔新聞

江蘇省宿遷市23歲女子小玉（化名）遺傳了母親的僵直性脊椎炎，13歲開始發病，身體幾近折疊，無法直立行走、平視及平躺；今年4月，父親王安龍帶着小玉前往南京鼓樓醫院求診，5到8月期間小玉共接受了四次手術，終能再次挺直腰板。

小玉自13歲起經常於起床時感腰骶部酸痛，起初家人並未在意，但其後三年病情卻不斷惡化，以致嚴重駝背及無法平視和平躺，進食及如廁都需要別人照料。家人四處求醫，卻被告知小玉的病情已發展到晚期，手術矯治難度極大且風險極高，全家一度陷入絕望。

父親王安龍經過多方諮詢，今年4月帶小玉到南京鼓樓醫院骨科求診，小玉接受檢查時卻有兩三個項目無法進行，「因為腰彎，片子拍不了，進不去，腰彎孔門都進不去」。專家其後證實小玉為僵直性脊椎炎晚期、重度脊柱後凸畸形合併雙髖關節強直，是臨床上罕見的「折刀人」，建議進行手術治療。

經過四次手術後，小玉的身體情況有明顯改善，可以做出平躺、坐起與直立等動作，如今更可使用助行器行走活動，王安龍臉上亦露出久違的笑容，「我沒敢想小玉能有一天挺胸抬頭，活動自如，接近正常人那樣生活。感謝所有醫護人員，沒有你們就沒有小玉的今天！我估計小玉的身體（完全）康復要兩三年，等到她能夠自理，我就出去找份工作掙錢養家。」

小玉表示會聽從醫生的叮囑，即使疲累每日都要堅持進行康復訓練，她說：「可以看到天空了，更高了，因為以前走路頭是低著的，只能看到地下，現在可以平視，可以仰頭。現在就是想更快恢復正常，可以自己找個工作，掙錢養活爸爸媽媽，他們就可以少辛苦一點了。」

小玉於今年5月到8月期間一共接受四次手術，終能挺直腰板。圖擷自荔新聞
小玉於今年5月到8月期間一共接受四次手術，終能挺直腰板。圖擷自荔新聞

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文章授權轉載自《香港01》

僵直性脊椎炎 患者 醫護人員

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