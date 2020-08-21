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中車中低速磁浮列車 將試運行

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

20日，在中車唐山機車車輛有限公司（以下簡稱中車唐山公司）試驗線，黃白相間的清遠磁浮列車安靜、平穩地沿著磁浮軌排徐徐前行，該車圓滿完成整車靜態調試，開始運行試驗。　　

中新社報導，該列車為中國首條中低速磁浮旅遊專線量身定製，採用常導電磁懸浮和短定子直線電機牽引技術，設計時速120公里。　　

中國中車磁浮交通技術專家王永剛表示，磁浮列車的速度等級可分為中低速、中速、高速幾擋，中低速磁浮列車時速120公里以下，適用於城市內中運量公共交通；中速磁浮列車時速160-250公里，適用於市域及郊區客運；高速磁浮列車時速500公里左右，適用於長距離、大客流量的高速客運。　　

該列車設計時速，超過日本保持的時速110公里的中低速磁浮列車的最快紀錄，達到中低速磁浮交通運營線的最高速度等級。　　

該列車為中車唐山公司自主創新研製的最高速度等級新一代中低速磁浮列車。列車採用精準的單點懸浮控制系統、優良的空氣動力學流線型設計、安全可靠的純液壓制動裝置，依靠「抱」在軌排下方的常導電磁鐵與軌排產生的電磁吸力，使列車浮起約8-10毫米。

採用直線電機驅動前進，沒有傳統輪軌列車車輪與軌道的撞擊、振動和摩擦。該車具有「轉彎半徑小、爬坡能力強」的技術優勢，「工程造價低、運營維修成本低」的性價比優勢，以及安全可靠、低碳節能、噪聲低的綠色環保優勢，具備全產業鏈完全自主知識產權，各項技術處於磁浮交通技術的最前沿。　　

據該列車總設計師劉曰峰表示，在列車研製中，研發人員對懸浮架結構、懸浮控制系統、牽引效率、車身材料、噪音控制等方面進行了全面創新、優化，應用輕量化鋁合金車體、蓄電池冗余自牽引、自動重聯、ATO自動駕駛等前沿技術，實現了列車在運行速度、可靠性、舒適性、智能化等方面的全面提昇。

磁浮列車 日本

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