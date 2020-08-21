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廣州建設空鐵融合區 提升大灣區城際交通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市政府19日發佈，在花都區建設空鐵融合示範區，空鐵聯運的樞紐作用將提升大灣區城際交通質量，把白雲機場腹地範圍擴大到泛珠區域。

中新社報導，廣州市花都區擁有粵港澳大灣區大型空鐵雙樞紐，其中，白雲國際機場2019年旅客吞吐量超過7338萬人次，位居全球前十，三期擴建後將達到1.4億人次每年；廣州北站位於中國鐵路南北大動脈京廣高鐵樞紐站，規劃旅客年發送量可達4300萬人次，距白雲機場直線距離僅10公里。

根據規劃，該市在花都區佈局空鐵聯運一體化，在白雲機場和廣州北站間構建「2+1」多模式空鐵聯運體系。陸側包括在建的穗莞深（新白廣）城際軌道和雅瑤快速路，近期可實現15分鐘直達機場；空側專用軌道線建設將廣州北站（火車站）、T4航站樓至T1、T2航站樓將縮短為「6分鐘直達」，實現「到北站即到機場」。

據本月初大陸國家發展改革委批復的《粵港澳大灣區（城際）鐵路建設規劃》，廣州花都區將引入廣清城際廣州北至廣州段和廣州東至花都天貴城際兩條城際鐵路，並規劃引入廣州至珠海（澳門）高鐵、廣州至清遠鐵路延伸至永州、廣佛環線城際鐵路、地鐵二十四號線等線路。　

空鐵聯運樞紐建設將完善大灣區城際交通體系，助力打造「軌道上的大灣區」。廣州市花都區副局長姚漢鐘表示，空鐵融合示範區將提升廣州對粵北、泛珠三角地區的輻射能力，成為廣深港澳科技創新走廊、珠江西岸先進製造業產業帶的重要節點。　　

廣州市花都區圍繞空鐵聯運通道規劃133平方公里的空鐵樞紐城。目前，花都區正推進廣州白雲國際機場三期擴建工程及噪音區的徵拆安置工作，與此同時，廣清城際廣州北至清遠段、新白廣城際廣州北至機場T2站段已完成靜態驗收，正在進行聯調聯試，預計10月可實現開通運營。

空鐵 機場 高鐵

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