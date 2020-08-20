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「殺女友過七夕」 德雲社演員開玩笑挨批

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電

「今天殺了女朋友的話，七夕正好是頭七」德雲社演員章紹偉一句玩笑話，在網上引起網友們抨擊。他隨後刪除這一條動態，並發布道歉微博，稱這是「朋友圈一個段子」。

齊魯晚報報導，章紹偉18日晚間在社交平台發文，想趣味的「友情提示」網友，沒想到反而引發負評。他急忙刪文寫道：「玩笑開大了，誠意道歉。本是朋友圈一個段子，沒想給大家帶來不適，知錯就改。感謝部分朋友善意的提醒，也感謝部分朋友善意的祝福。」

「不能接受這樣的段子，一點也不好笑」、「演員說話請注意分寸」、「學藝先學德」網友對其的道歉並不買帳，認為章紹偉身為公眾人物，不經思考隨意玩哏，將對女性抱有惡意的文字隨意發布在社交平台上，是對女性不尊重。也有網友認為，藝人開玩笑也要有限度。

報導指出，網友發現章紹偉之前就有發過關於「做什麼可以讓女朋友瞬間失去抵抗力」的視頻。他在視頻中說到，「可以用直拳，擺拳攻擊她的鼻梁或者下巴，或者可以把她的化妝品全部扒拉到地上，如果沒碎的話，就踩兩腳.…」，當時網友就認為他對女性不尊重，以及宣揚暴力行為，沒想到此次又拿「殺女友」當做一個段子。

社交 七夕

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