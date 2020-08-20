陸考生偽造清華大學錄取通知書 因為「錯字」被拆穿

高考放榜幾家歡樂幾家愁，廣東雷州曹姓考生偽造清華錄取通知書報喜訊，就在全家喜滋滋要辦酒席放炮慶祝時，錄取通知書上的「錯字」讓這場騙局揭開。偽造通知書的曹生因羞愧離家出走後被找回，有一說是曹生為向父親騙生活費，也有一說他是為了哄父親開心。目前教育部門已介入調查。

紅星新聞報導，雷州市調風鎮當地只出過一名北大學生，這回，曹生考上清華的消息成了村裡的大事。喜氣的橫幅在村裡掛出來後，家門口堆滿鞭炮，家人打算４、５萬辦酒席，還準備曹生戴大紅花遊行。

曹家父子開心的拿著錄取書合照，照片被發到當地政府微信群，引起了陳姓鎮長的注意。

「我看到這份通知書上有錯字，覺得不真實」，這份錄取通知書中，「錄取」缺了「取」字，「報到」寫成「報道」，「高等學歷」也寫成「高度學歷」。鎮長立即通知湛江市教育局校實成績，確認騙局後，他趕緊要村裡人不要放鞭炮、叫停酒席，將村裡的橫幅撤下。

網傳圖片顯示，曹某實際分數語文82分、數學49分、英語22分、理綜82分，總分235分。陳某漢稱，通過教育系統查分，曹某實際高考分數確為235分。

一位居民表示，曹生的錄取通知書是花3千元找人做的。當時村書記找曹生詢問通知書哪兒來，曹生稱是班主任給他的。為此，村書記進一步找曹生所讀高中核實。一查驗發現通知書是假的後，曹家準備的酒宴慶祝也就停止了。

封面新聞報導，當地一個獎學金機構負責人曾查證曹生快遞條形碼，結果發現寄件快遞為假，根本沒有寄送單位。

發現快遞為假後，獎學金機構負責人隨即向曹生要考號，被他以涉及軍事機密為由拒絕提供。最後在壓力下曹生給出考生號，查出來只考了235分。

報導指出，網傳曹生父親氣到住院，怒罵孩子「考的還沒我血壓高」，陳姓鎮長表示純屬謠言。曹生意識到自己的錯誤，目前他一度離家出走現已被家人找回。