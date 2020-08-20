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憾！闖保護區遇山洪 廣東3人溺斃

世界日報 / 中國新聞組╱廣州20日電

廣東英德有12名「驢友」（戶外運動愛好者），日前在石門台國家級自然保護區遭遇暴雨引發的山洪，其中7人被洪水走，結果4人被救起，3人不幸溺斃。

羊城晚報導，來自佛山的12人，18日下午擅自進入英德市橫石塘鎮石門台自然保護區遊玩，當天恰逢颱風「海高斯」天氣突變，上游下大雨，溪水短時暴漲，致其中7人被洪水走。

當局緊急派出救援人員搜救，最終4人被救起，3人不幸遇溺身亡。英德市委、市政府已成立相關工作小組，展開被救人員和死者家屬的安撫等相關善後工作。

據報導，石門台為國家級自然保護區，包括錦潭庫區、船底頂、蝴蝶谷、英德大峽谷和石門河區域等，保護區內地質地貌複雜多樣，峰林峽谷瀑布眾多，生態景觀奇特秀麗，近年來十分受戶外探險愛好者青睞。

不過，遊客遇險事件時有發生。去年7月，4位「驢友」被困保護區，多方營救6小時才使他們脫險；2015年9月，兩隊「驢友」共47人到保護區中崆大峽谷遊玩，突發洪水，導致6人死亡；2014年8月，13名深圳「驢友」相約前往中崆大峽谷登山、溯溪，途中遭遇山洪， 12人成功脫險，但1名「驢友」不幸遇難。

因此英德市2019年曾發通告稱，禁止民眾和任何團體在自然保護區遊玩，亦禁止用無船名船號、無船舶證書、無船籍港的「三無」船舶載客及擅自開礦、砍伐等違法活動。

保護區 石門

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