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習近平安徽勘災 網曝災民公安假扮的

世界日報 / 中國新聞組╱北京20日電
習近平18日赴安徽看望災民，有一名女災民被指是公安。 圖／新華社
習近平18日赴安徽看望災民，有一名女災民被指是公安。 圖／新華社

中國各地鬧洪災以來，中國國家主席習近平首度勘災，18日前往安徽省視察。但有網友比對照片發現，習前往民宅慰問一名抱孩子的女性災民，竟是阜南縣公安局治安大隊的副大隊長閆靜，質疑地方「演戲」扮群眾騙中央，批地方官犯「欺君之罪」。

自由亞洲電台報導，6月以來，長江、淮河流域豪雨成災，8月中旬後並向長江上游的四川蔓延，至今未平息。習近平直到8月18日才前往災區視察災情，先前曾引起不少討論。

習首度勘災，新華社發布相關照片，習18日在安徽一戶民宅前，與一名身著白色上衣、黑色運動褲，且抱著一名女童的中年婦女交談。站在習近平後方的，則多為當地大小官員。

隨後有網友找出一張照片，內容是一名身著民警制服、長相酷似這名婦女的警官，在阜南農村商業銀行內舉行的一場會議上發言。根據座位前的名牌，這名女警官的姓名為「閻靜」，名牌上還印有「阜南農村商業銀行」的字樣。

習近平18日赴安徽看望災民，有一名女災民被指是公安。 圖／取自推特
習近平18日赴安徽看望災民，有一名女災民被指是公安。 圖／取自推特

根據公開資料，閻靜是安徽省阜南縣治安大隊的副大隊長。而在阜南縣公安局1月間成立的「全縣公安機關安全生產集中整治工作領導小組」內，閻靜還兼任副組長。

由於習近平視察的對象竟是縣治安大隊的副大隊長，身分過於巧合，在網路上引發官方安排「臨時演員」接受領導視察的聯想。

不少網友表示，中國高官到地方視察，在確保現場一切平順、且需要對外宣傳下，被視察的對象往往由當地的基層幹部，或是忠誠度絕對可靠的基層組織成員充當，從往例來看此次不算新聞。

清華大學政治學系前講師吳強受訪表示，上述情況非常普遍，即使在胡溫時代也這樣。他說：「地方官以各種表演的方式來對待這種視察。這種表演對待來自中央或者說更高級別的視察，其實已經在地方屬於慣例。在過去八年，我們看到（領導人）幾乎每一次視察，都能夠在事後以及當時辨認出類似狀況。」

習近平 公安 豪雨

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