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三江源國家公園 今年設立

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「今年中國首個國家公園將在青海正式設立。」中國工程院院士尹偉倫18日在青海西寧舉辦的國家公園論壇一周年座談會上說。

新華社報導，三江源地處青海省南部、青藏高原腹地，平均海拔4712.63公尺，是長江、黃河、瀾滄江發源地，是中國重要生態安全屏障。

青海省副省長劉濤表示，國家公園建設是生態文明制度體系建設的重大創新，最終可實現自然生態系統保護的原真性與完整性，給子孫後代留下珍貴自然資產。

作為中國大陸第一個國家公園體制試點，2016年3月5日，三江源國家公園體制試點正式啟動實施。「按照有關部署，三江源國家公園將於今年年內正式設立。」三江源國家公園管理局局長赫萬成說，目前體制試點工作目標和8個方面31項重點工作已基本完成。

三江源國家公園體制試點推進三江源二期、濕地保護、生物多樣性等保護工程，實現生態保護優先。近四年來累計投入資金7.8億元（人民幣，下同），加大對山水林田湖草的系統保護和修復，推進黑土灘治理、草原鼠害防控、沙化治理，持續改善三江源地區生態環境質量。

瑪多，藏語意為「黃河源頭」，有著「千湖之縣」美譽。瑪多縣地處三江源國家級自然保護區核心腹地，是中華民族母親河—黃河的發源地。

33歲的索索在果洛州瑪多縣扎陵湖畔長大，從小他從父親手裡接過牧鞭，在草原放牧。如今，作為政府聘用的生態管護員，他每月有1800元收入。「現在我管護的面積有4000公頃，我要用自己的力量保護好家鄉的山水和野生動物。」索索說。

如今僅在三江源國家公園內，像索索一樣的生態管護員就有17211人。初步形成點成線、網成面、全方位的巡護體系，建立野生動物救護系統，野生動物救護設施也逐步完善。

國家公園 濕地

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