西藏雪頓節揭幕 哲蚌寺曬大佛

8月19日是藏歷鐵鼠年六月三十日，在西藏拉薩的哲蚌寺，數萬名信眾和遊客見證了巨幅釋迦牟尼唐卡展曬。作為拉薩最隆重的傳統節日之一，為期7天的雪頓節序幕就此拉開。

中新社報導，藏語中「雪」意為酸奶，「頓」為「宴」，故而雪頓節又稱酸奶節。相傳每到春夏時節，為避免不慎殺生，藏傳佛教格魯派眾僧人在各自寺廟僧舍閉門修行，到藏歷六月三十日解禁。這天，僧人會展曬巨幅唐卡，信眾則向僧人敬獻酸奶，雪頓節由此而來。

當日6時整，哲蚌寺措欽大殿法號齊鳴，朦朧的晨曦中，眾僧打開有20餘扇門的木櫃，合力請出長近40公尺、寬約37公尺的緞製釋迦牟尼唐卡，在儀仗僧隊和寺內大喇嘛的引領下，將其肩扛至根培烏孜山展佛台。

7時30分許，展佛台下，摩肩接踵的人群注視著巨幅唐卡徐徐展開，自下而上漸露真顔。信眾依次從展佛台下走過，敬獻哈達，民間藝人同時表演傳統藏戲。

桑寧夏是中國少數民族藝術專業藏族音樂方向在讀博士生，她帶著錄音筆、照相機、攝像機等設備進行記錄，生怕錯過展佛儀式中的某個細節。「節慶儀式中的俱聲樂（誦經音樂）和緣起樂（器樂）是藏傳佛教音樂的基本組成部分，連同傳統藏戲都具有可研究的學術價值」。

為掌握這類音樂作品的形式、內容和意向，桑寧夏提前一天就來到了哲蚌寺。她說，通過研究藏傳佛教音樂，她也瞭解了雪頓節的傳承與發展。

在桑寧夏看來，經過數百年的沿襲，雪頓節不斷被賦予新的形式和內涵，如今已經演變成為集宗教活動、文藝匯演、商業推介以及旅遊休閒等於一體的綜合文化盛會。