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北京婦被行李箱絆倒亡？ 家屬打官司索賠62萬

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導

北京豐台法院日前開庭審理一起老人被行李箱絆倒致死的案件。華西都市報報導，去年3月8日，在北京西站北廣場二樓進站口，67歲的王女士被63歲的劉女士的拉桿行李箱絆倒受傷，15天後王女士在醫院去世。王女士的家屬認為劉女士存在重大過錯，索賠62萬多元。

庭審中，劉女士一方認為，事發時，王女士因在進站口逆行才導致被絆倒，劉女士則是在正常排隊，沒有任何過錯。庭審現場，雙方各執一詞。該案未當庭宣判。

視頻顯示，事發時劉女士在後方正準備刷票進站，王女士從前面突然轉身往進站口外走，沒注意到行李箱，被行李箱一「絆」，右腳卡在箱子底下，而後失去平衡、翻轉、摔倒……整個過程僅數秒。

庭審中，死者王女士的兒子劉某和劉女士的丈夫林某以原、被告訴訟代理人的身分出庭應訴。

劉某訴稱，2019年3月8日12時30分左右，他母親王某到北京西站準備乘坐列車回石家莊老家，但在西站北廣場二樓進站口進站時，被另一名乘客劉女士的箱子絆倒。

劉某說，「母親上車後就說頭疼、頭暈。」當天下午4時36分左右下車時，王女士已意識不清了，是被乘警和乘務員用輪椅推下火車的。

劉某說，下午4時50分，來接車的家屬立即撥打了120急救電話，王女士被送至石家莊第一醫院被診斷為腦出血，當晚被轉院至河北省第二人民醫院住院治療13天，後轉至河北友愛醫院，住院兩天後去世。

劉某認為，對於母親的跌倒，被告劉女士存在重大過錯，應當承擔至少60%的責任，故向北京豐台法院提起訴訟，請求判決對方賠償醫療費、死亡賠償金、喪葬費等共計62萬餘元。

被告劉女士的訴訟代理人稱，當時王女士的兒子送母親坐火車，但在進站口離開時，沒有妥善照顧母親。王女士逆行著急找兒子，被劉女士的行李箱絆倒，「劉女士正常排隊，沒有任何過錯，不承擔侵權責任。」

此外，被告方還認為，事故發生後，王女士未及時就醫，其子讓母親獨自一人乘火車，在摔倒後幾個小時才由他人送去醫院，延誤了救治時機，讓傷情加重。「我們承認有責任，但對方也應對王女士摔倒承擔責任，具體比例應該由法院認定。」被告方稱。

庭審現場，雙方各執一詞。該案未當庭宣判。

北京 事故

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