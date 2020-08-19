拉不住！近百歲老婦被狗繩絆倒身亡 遛狗少女奔逃

廣東省佛山市前發生一起意外，一名近九旬老婦站在市場口，突然有一隻白狗跑來，老婦沒注意到竟被狗繩絆倒，整個懸空頭部重摔地面，現場留下一大片血跡，送醫急救後宣告不治。

據澎湃新聞報導，監視器畫面顯示，8月17日17時17分許，一名女孩在街上遛一隻白狗。隨後，白狗看見另一隻無人牽引的狗，奔跑追逐，女孩拉不住。數秒後，兩隻狗在追逐途中，白狗所掛的牽繩將一名白髮老婦絆倒在地。

這名老婦正站在路旁，被橫掃過的牽繩捲起腳，瞬間騰空，再重重臉朝下摔地，流出血來。

女孩隨後跑來，看到老婦滿頭鮮血趴地，竟然視若無睹，把白狗叫喚回來後，一人一狗轉身離去。路人見狀喝止，女孩仍跑走。

廣州日報報導，參與施救的衛生站醫生表示，他看到了白狗掙脫繩子後轉身的一幕。「那個老人已經倒在了地上，流了一灘血。」他表示，「我馬上給她把脈，發現她的呼吸很微弱。」他表示，現場很多人圍觀，「大家都很熱心，打110或者120。」約十分鐘後，救護車到達現場，隨後公安抵達。

醫生說，倒地老人今年88歲，「有時候會來衛生站取藥，我們比較熟悉。」他表示，「那隻白狗重約70~80斤(35~40公斤)，女孩只有12-13歲，當時白狗遇到另一隻小狗，兩隻小狗可能想玩，就本能衝上去，掙脫了繩子，剛好老人在旁邊，狗繩絆倒了老人，老人前額著地，流了一灘血。」

報導指出，事發後，醫護人員到現場將老婦送醫救治。杏壇鎮官方人士稱，老人經送醫搶救無效去世，家屬還說，不會過於追究責任，「我們不需要幫助，只想安靜地處理這件事情。」

羊城晚報報導，中國刑法學研究會副秘書長、北京師範大學刑事法律科學研究院教授彭新林表示，涉事女孩不構成犯罪，但有民事責任，「哪怕她是個未成年人，但她有監護人，她的監護人也應當承擔這個民事責任。」

對此，網友議論紛紛，有人表示，「看著好揪心，老人真是莫名其妙飛來橫禍！」，還有人痛斥女孩子看見之後竟然就這樣跑開了，簡直是「肇事逃逸」。