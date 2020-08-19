暗戀被拒不忍殺女同事 男上門捅她室友洩恨

因情感原因故意行凶，準備捅刺暗戀被拒的對象，上門後卻向其無辜室友下手……因為與「江歌案」的情節有相似之處，去年6月發生的一起血案被稱作「南京版江歌案」。日前，江蘇南京市江寧經濟技術開發區人民法院對該案作出一審判決，被告人犯故意殺人罪被判處有期徒刑八年，並賠償附帶民事訴訟兩名原告人損失10萬餘元人民幣。

紫牛新聞報導，對於行凶原因，被告人韓宇(化名)竟稱是因為不忍心對暗戀對象下手，於是轉而遷怒其室友。韓宇最終致兩名素不相識者一人輕傷、一人重傷。他竟稱，「這一切都是因為感情，是想告訴對方很在乎她，為她可以做任何事。」

韓宇和郝琳(化名)是位於南京江寧經濟技術開發區一家通訊公司的同事，韓宇因為暗戀開始悄悄地追求對方，但被拒。韓宇表示，儘管如此，自己還是很喜歡郝琳，「想保護她，不喜歡別的男的約她，認為他們都是想占她的便宜。」郝小偉(化名)是郝琳的追求者之一，韓宇說，「如果他是混蛋，想占郝琳便宜，就用刀捅死他，讓他得不到郝琳。」

韓宇約郝小偉出來喝酒，聽對方說與郝琳交往同樣不順，韓宇覺得對方和自己一樣可憐，就放棄了捅他的想法。喝了酒的韓宇心裡越想越氣，轉而遷怒郝琳，並準備去捅她。

郝小偉在證言中表示，因韓宇性格偏激自己怕出事，所以當喝了四瓶啤酒的韓宇問其借用門禁卡，稱想上樓跟郝琳告別時，自己怕他騷擾郝琳就沒同意，但韓宇還是將他的門禁卡搶走。

案發當晚11時左右，韓宇強行闖進郝琳宿舍並砍傷她的室友陳芳(化名)脖子、手、後背、胳膊等處多刀。陳芳的男友江鵬跑進宿舍上前拉韓宇，被韓宇用刀砍傷。

韓宇供訴稱，事後因害怕，韓宇跑到附近的河邊洗了手和臉，之後回到宿舍門口，對接警趕來的民警說人是自己捅的，被帶到派出所。

該案判決書上的信息顯示，案發時韓宇僅20歲。他表示，自己並不認識陳芳、江鵬，和對方也沒有矛盾，「只顧著撒氣發洩了。」