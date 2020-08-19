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離譜！救護車上腿還在抖動 16歲女生昏倒竟被送殯儀館亡

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電
近日，有關「江蘇鹽城濱海縣人民醫院120救護車先送殯儀館再搶救」的話題備受關注。(視頻截圖)
近日，有關「江蘇鹽城濱海縣人民醫院120救護車先送殯儀館再搶救」的話題備受關注。(視頻截圖)

「在救護車上我女兒的腿還在抖動，怎麼就成了沒有生命體徵，直接送到了殯儀館。」近日，有關「江蘇鹽城濱海縣人民醫院120救護車先送殯儀館再搶救」的話題備受關注。去世女孩的母親韓翠萍18日表示，到現在都不知道16歲女兒李某潔死因是什麼。

上游新聞報導，從濱海縣官方獲悉，經信訪部門調查，在衛生院時李某潔就已經沒有了生命體徵，根據相關規定需要送至殯儀館。但由於患者母親一直不願下車，因此對患者母親採取了心理應急救援措施，再次對患者進行了「急救」，救治及轉運符合規範。

但對此回覆，韓翠萍一家表示並不認可。

據報導，6月15日，鹽城市濱海縣陸集中學初三女生李某潔在教室內突然暈倒，校方隨即將其送到界牌鎮衛生院搶救，同時撥打濱海縣人民醫院120急救電話。

報導指出，「接到電話後，我就趕緊去衛生院。衛生院醫生說孩子狀況不好，要馬上送縣人民醫院。」韓翠萍表示，在衛生院的救治過程中，濱海縣人民醫院的醫護人員也參與了搶救，隨後告訴她孩子已經沒有生命體徵。「衛生院醫生說送到縣人民醫院再試試，於是，120就把孩子抬上救護車。」韓翠萍回憶，在救護車上，孩子戴著氧氣罩，還一直在打點滴。雙腿也偶爾有抖動。

據報導，讓韓翠萍沒想到的是，說好的去縣人民醫院搶救，結果救護車卻將李某潔送去了殯儀館。

「我當時人都氣炸了，隨車的老師也在問為什麼來殯儀館，車上的醫護人員都不回答。因為縣殯儀館沒有看到任何相關部門出具的死亡證明拒絕接收，在我們和學校領導、老師要求下，才將我女兒轉送到縣人民醫院，組織搶救40多分鐘後，最終未能挽回我女兒生命。」韓翠萍說，到目前孩子的遺體還被放在殯儀館裡，死亡證明也沒有拿到。

韓翠萍認為，這期間至少耽誤30分鐘的搶救時間，錯過了最佳搶救時機。韓翠萍認為，濱海縣人民醫院耽誤搶救時間在先，至今未出死亡證明確定死因，50多天來，她多次和家人向信訪、衛健委等部門反映此事。她也在公安機關的協調下，多次與濱海縣人民醫院協商處理，但暫未有結果。

報導說，對韓翠萍說法，全程陪同李某潔救治的校長及班主任，兩人均未回應。

濱海縣衛健委向家屬送達信訪回覆意見稱，轉運和救治過程均符合規範。(取材自上游新聞)
濱海縣衛健委向家屬送達信訪回覆意見稱，轉運和救治過程均符合規範。(取材自上游新聞)

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