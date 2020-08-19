性愛影片遭女友前任惡意公開 男老師無辜受罰慘遭調職

中國大陸網路上近日流出一段據稱是男老師與女學生的性愛影片，男方事後澄清與女方是正常戀愛關係，並指性愛影片被外傳且謠言四起後，對生活及工作產生極大負面影響。警方發出通報指，上述性愛影片是被他人公開，肇事者潘某為女方前男友，是因「出於氣憤將影片發布到微信群組」。事雖如此，男方卻仍遭所屬學校處罰，被調離教學一線單位。

據了解，性愛影片最初在網上流傳時，一度傳出女方是男方的學生，甚至有如「聽說找了個小三」的謠言。男方隨後在網上發文澄清，自稱已經離異，與女方是在今年初建立戀愛關係，「雙方感情生活有一些波折但總體平穩，從戀愛關係正往下一步發展」，但性愛影片被外傳後，對其及女方的工作生活，以及任職單位都產生極大負面影響，已報警求助。

警方透過通報表示，肇事者為25歲的潘某，目前已經主動投案，並承認是「發現女性朋友手機內存有該女子與他人的不雅影片，出於氣憤而將影片發布到微信群組，才引發網友轉發」。

性愛影片被刻意流出，還傳出「聽說找了個小三」的謠言。圖擷自微博。

性愛影片在網上瘋傳，男方被發現是江蘇鎮江市實驗高級中學的教師康某。該校事後發出通報，表示校方對此事高度重視，已於第一時間進行調查了解，而鎮江教育局及校方都認為，康某拍攝性愛影片屬於低級趣味，「違背社會公序良俗，有違教師師德，嚴重損害教師形象」，初步處理決定將康某立即調離教學一線單位，責令作出深刻檢討。

不過，康某與女方是正常戀愛關係，並非師生戀，加上是女方前男友惡意公開性愛影片，一眾網友都對於校方的處理決定深感不滿，「人家是受害者為什麼要人家調離崗位和深刻檢討？」、「真慘，教師明明什麼都沒做」、「男女成年了，不能有點成年人的癖好嗎？」

延伸閱讀：

御金．國峰夫婦3年前墮樓｜女死者受養人向男死者遺產索償

可立小學教師教學影片指英發起鴉片戰爭「為消滅鴉片」 校方致歉

文章授權轉載自《香港01》