橫琴新口岸開通 粵澳5秒通關

18日上午10時，澳門政府和珠海政府共同舉辦橫琴口岸新旅檢區域開通儀式，標誌著粵港澳大灣區一條新的「超級通道」投入使用。

香港中通社報導，橫琴口岸是珠海橫琴與澳門基礎設施互聯互通的標誌性項目，也是粵澳往來的重要通道。橫琴新口岸集設施「硬聯通」和制度「軟聯通」於一體，採用「合作查驗、一次放行」的新型通關查驗模式，使粵澳通關從「兩地兩檢」變成「一地兩檢」，從「中間擺渡」、「兩上兩下」變成最快5秒通關，大大提升通關效率。

大陸全國政協副主席何厚鏵、澳門特首賀一誠、廣東省長馬興瑞等出席。賀一誠在開通儀式上說，橫琴口岸的建設和管理採用了前所未有的合作模式。粵澳雙方同在一座大樓、共享設施設備；建設期間雙方人員齊心協力，互相支持和諒解，克服了包括疫情在內的重重困難，逐步解決了兩地在法制、工程、管理和技術等存在的差異所帶來的問題。

馬興瑞表示，正式開通橫琴新口岸，是粵澳兩地深化合作的重要成果，也是粵港澳大灣區建設的大事。橫琴口岸的正式開通，必將更大程度促進粵澳融合相通，為兩地人員交流和經貿往來提供更加方便、快捷、舒適的服務，為橫琴新區開發建設注入更強大的動力，為全面深化粵澳合作、推進粵港澳大灣區建設提供更有力的支撐、打下更堅實的基礎。

據介紹，橫琴口岸設計年旅客通關量8000萬人次，日通關量22.2萬人次，未來將建設連接澳門大學橫琴校區的通道橋，建成後澳門大學師生將經此通道直接通達橫琴。