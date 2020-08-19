珠機城際鐵路 珠海~長隆段營運

廣東省交通運輸廳18日稱，當天珠機城際鐵路（珠海市區至珠海機場）珠海至珠海長隆段開通運營。開通初期，每天將有21趟動車組列車開行，為珠海、澳門兩地市民提供出行服務。

中新社報導，珠機城際鐵路珠海至珠海長隆段正線全長16.86公里，設計時速100公里。珠機城際鐵路珠海至珠海長隆段前期開通珠海站、灣仔北站、橫琴站、珠海長隆站6個站點。其中，橫琴站與橫琴口岸新旅檢區域實現無縫銜接，並預留了對接澳門輕軌的接口，未來可接入澳門輕軌延長線，實現珠澳之間軌道交通的互聯互通。

據珠海站相關負責人表示，珠機城際鐵路珠海至珠海長隆段開通後，將根據客流情況動態調整運營模式，開通初期每隔85分鐘開行一趟，單程運行30分鐘，票價11元人民幣。

橫琴站連通的橫琴口岸新旅檢區域同步開通，旅客下車後可直達口岸，快速完成通關。廣珠城際鐵路在珠海站內連接了作為粵澳新通道的青茂口岸，促進了澳門融入大陸國家鐵路網絡，珠海站將成為中國大陸首個連通「雙口岸」（拱北口岸、青茂口岸）的車站。

未來，珠海市與澳門在珠海站、橫琴站實現高鐵、城際鐵路與澳門輕軌銜接，對於珠澳兩地居民來說，該線路「2站3口岸」的多站點過關選擇，將為珠澳過關帶來便捷新體驗，方便兩地居民往來。

珠機城際鐵路珠海至珠海長隆段開通運營，標誌著珠海城市中心將擁有高效出行的軌道交通線路，將緩解珠海市內交通壓力。同時，該線路開通運營，促進珠澳城市之間融合發展。

此外，目前珠機城際鐵路二期工程珠海長隆至珠海機場段也正在建設中，預計到2023年，珠機城際鐵路將實現全線貫通，屆時將與廣州、佛山及澳門的城際鐵路和軌道交通連成一體。