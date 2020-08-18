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陸女全裸遊走復旦大學「極限露出」博點擊 網友怒轟玷污校園

香港01 / 向樂高
即使教室內有人正在溫習，但女子仍然全裸進入。（網上圖片）
即使教室內有人正在溫習，但女子仍然全裸進入。（網上圖片）

雖然不少大學都開放予公眾入內和參觀，但身處大學時行為都應該檢點，近日大陸流出一段裸女的片段，片中可見裸女在上海復旦大學校內到處遊走，甚至走入有人溫習的課室內，大膽程度讓網友吃驚，紛紛責罵她為了炒作賺錢玷污校園，破壞大學學堂的「神聖」。

這段長約4分鐘的影片近日在大陸網路流傳，一名女子全身赤裸在校園內、教室、自習室、籃球場等拍攝，攝影師和女子完全不怕被監視器拍到一樣，即使教室內有人正在溫習，但女子仍然進入，又走到籃球場側裸露拍攝，當時籃球場上仍有年輕人在場。網友從片中出現過的場景確認拍攝地點為復旦大學。

女子全裸走在教室的樓梯上。（網上圖片）
女子全裸走在教室的樓梯上。（網上圖片）

據了解，影片由一個名為「北京天使」的攝影團隊製作，流出的片段只是影片的一部分，付款可以看到完整版本。這個團隊曾拍攝類似的裸露影片，例如在上海的陸家嘴拍攝，更是雙人裸露出鏡，並將這些影片稱為「極限露出挑戰」系列。

影片由一個名為「北京天使」的攝影團隊製作，攝影師和女子完全不怕被監視器拍到一樣在校內遊走。（網上圖片）
影片由一個名為「北京天使」的攝影團隊製作，攝影師和女子完全不怕被監視器拍到一樣在校內遊走。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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