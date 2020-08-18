陸農業農村部：非洲豬瘟疫苗將進入生產試驗

大陸農業農村部18日表示，由中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗進展順利，目前已完成疫苗環境釋放試驗，將進入擴大臨床試驗和生產性試驗階段。

據新京報報導，哈爾濱獸醫研究所所長步志高表示，在環境釋放試驗階段，將疫苗以10倍和100倍免疫劑量接種商品育肥仔豬、母豬，持續觀察20周，接種豬均無明顯體溫升高等臨床異常症狀和病理損傷。

他說，商品育肥仔豬接種後生長發育良好，無疫苗病毒排放和水準傳播現象。母豬正常發情、配種，無流產發生；妊娠母豬接種後無流產發生，均正常分娩，未觀察到垂直傳播；生產仔豬生長發育狀況良好。

中國農業科學院院長唐華俊表示，經農業農村部批准，哈獸研在4月上旬、5月上旬和6月上旬分別在黑龍江、河南和新疆等三個基地開展了疫苗臨床試驗，試驗規模共計近3,000頭商品育肥豬。到目前為止，免疫豬群生長狀態良好。

發布指出，中國農科院將繼續按照農業農村部工作部署，加快推進疫苗生產性試驗研究，在黑龍江等地進一步擴大臨床試驗範圍。