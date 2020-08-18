四川持續暴雨 水漫樂山大佛腳趾 中共建政以來首見

據中新社報導，罕見的持續暴雨導致四川省多地暴發洪水。四川省防汛抗旱指揮部18日5時啟動一級防汛應急響應，為四川歷史上首次。

據四川省氣象台18日消息，14日20時至18日8時，四川遭遇持續暴雨天氣，強降雨主要集中在四川盆地西部和川西高原及攀西地區。此次降雨過程具有雨強大、持續時間長、覆蓋範圍廣、累計降雨量大等特點。

累計降雨量方面，14日20時至18日8時，四川省1,198站降雨量為100.0至249.9毫米，637站降雨量為250.0至399.9毫米，166站降雨量為400至600毫米。

累計最大雨量出現在德陽市旌陽區黃許鎮，高達865.0毫米。

據四川省防汛抗洪指揮部18日消息，目前青衣江雅安城區段已出現百年一遇洪水，預計整個青衣江流域將全面超過保證水位，大渡河下游、岷江下游也將出現全面超警超保洪水，形勢十分嚴峻。

截至18日6時，四川省雅安市城區和部分鄉鎮多處發生街道和房屋被淹、山體垮塌、河堤損毀等險情，已緊急轉移民眾3萬6,345人。

青衣江、岷江、大渡河交匯地—四川省樂山市防洪形勢同樣十分嚴峻。18日6時，受暴雨和上游洪水影響，樂山岷江、青衣江、大渡河水位迅速上漲，當地知名景點樂山大佛佛腳平台再次進水，且洪水已漫過佛腳腳趾。