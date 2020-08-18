威脅空姐不陪睡發裸照 吉祥航空飛行員被停飛

有微博用戶近日爆料稱，自己是吉祥航空的前空姐，被吉祥航空的飛行員用裸照威脅她讓她陪睡，對方最後還將她的裸照發送出去。吉祥航空發布聲明表示，該名涉事飛行員已被停飛。

瀟湘晨報報導，當事女生稱在去年5月份收到陌生微信小號的信息，對方說撿到一個手機，裡面全是當事人的照片和視頻。還威脅她：「不陪睡便把裸照發送出去。」

據報導，該女在微博透露自己是吉祥航空的前空姐，曾和吉祥航空的飛行員談過戀愛。而威脅要洩露她裸照的正是這名飛行員。該飛行員還將裸照發送給她的朋友，對她的生活造成極大的影響。

針對此事，吉祥航空官方微博發布聲明稱，已關注到網傳涉及我司飛行員散發不雅照片事件，目前該名涉事飛行員已被吉祥航空予以停飛處理。「我司將秉持公正原則，依據事實及司法最終判決結果，對該員工採取進一步管理措施。」吉祥航空並表小將持續做好全體員工遵紀守法教育工作。