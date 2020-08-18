中國農業農村部：非洲豬瘟疫苗即將生產試驗

中國農業農村部今天表示，由中國農科院研發的非洲豬瘟疫苗進展順利，已完成近3000頭豬的疫苗臨床試驗，無明顯臨床不良反應，即將進入擴大臨床試驗和生產性試驗階段。

中國農業農村部官網18日發布稱，由中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗進展順利，在前期完成候選疫苗株實驗室和中間試製階段研究的基礎上，目前已完成疫苗環境釋放試驗，即將進入擴大臨床試驗和生產性試驗階段。

哈爾濱獸醫研究所所長步志高表示，在環境釋放試驗階段，疫苗以10倍和100倍的免疫劑量接種商品育肥仔豬、母豬，持續觀察20週，接種豬均無明顯體溫升高等臨床異常症狀和病理損傷。

他說，商品育肥仔豬接種後生長發育良好，無疫苗病毒排放和水平傳播現象。母豬正常發情、配種，無流產發生，均正常分娩，未觀察到垂直傳播；生產的仔豬生長發育狀況良好。

中國農業科學院院長唐華俊指出，哈爾濱獸醫研究所於4月上旬、5月上旬和6月上旬分別在黑龍江、河南和新疆等3個基地展開疫苗臨床試驗，試驗規模共計近3000頭商品育肥豬。

他說，截至目前，免疫豬群生長狀態良好，無明顯臨床不良反應；免疫豬剖檢無明顯病理變化，無疫苗病毒排放，無水平傳播；免疫豬在高等級生物安全實驗室用強毒進行實驗，不同劑量接種組免疫保護率均在80%以上。

發布稱，中國農科院下一步將加快推進疫苗生產性試驗研究，在黑龍江等地進一步擴大臨床試驗範圍，力爭早日完成相關試驗，依照法定程序進入安全證書申報和疫苗註冊流程。

據官方通報，中國大陸地區非洲豬瘟疫情迄今頻發，但今年疫情已有趨緩。

根據中國農業農村部疫情通報，截至今日，大陸地區今年已通報15起非洲豬瘟疫情；最新的疫情為7月25日在重慶市江津區，從查獲的外省違規調運生豬中查出非洲豬瘟。