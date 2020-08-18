中國社科院：5年內糧食缺口 恐達1.3億噸

中國社科院農村發展研究所昨發布「中國農村發展報告」指出，到「十四五」規畫（2021至2025年）末期，中國可能出現1.3億噸的糧食缺口，其中水稻、玉米、小麥等三大主糧約占2500萬噸。

綜合新華網、人民網報導，這項報告還指出，「十四五」時期中國農村發展的總體思路，首先是「以確保國家糧食安全為前提」。

報告坦承，目前中國農村發展仍面臨諸多矛盾和問題，例如農民「種糧積極性下降」、持續增收難度加大、農村高齡化日趨嚴重、農村民生問題、村莊分化日益加劇等，需高度重視。

這項報告預測，到2025年，中國全境城鎮化率將達65.5%。保守估計，新增加的農村轉移城鎮人口將超過8000萬人。從事農業人員比重將下降到約20%。然而，鄉村60歲以上人口比重將上升到25%，約為1.2億人。

報告中指出，「十四五」時期農村發展的總體思路是：「以確保國家糧食安全為前提」，以深化體制改革和加快科技創新為動力，以農業農村高品質發展為主線，以促進農村產業轉型升級、提升農村公共服務品質、推動農民持續增收致富、全面提升綜合治理能力為重點。

此外，「十四五」時期農村還應加快推進「美麗鄉村、智慧鄉村和善治鄉村」建設，為2035年基本實現「農業農村現代化」，奠定堅實基礎。

中國糧食安全近來屢遭質疑，國家統計局發言人付凌暉近日稱，中國的農業基礎不斷夯實，農業供給能力、機械化水平、糧食生產穩定性都在提高，糧食生產能力和穩定性「有充足條件和基礎」。