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四川壓梁抗洪！8100噸2重載列車開上橋

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電
8100噸重載列車開到橋上壓梁抗洪。取自視頻截圖
8100噸重載列車開到橋上壓梁抗洪。取自視頻截圖

四川近期下起新一輪暴雨，綿陽涪江出現新洪峰，17日下午為保護寶成鐵路涪江大橋安全，鐵路單位派出重載貨物列車開上橋，以重達8100 噸的重量「壓橋」確保橋梁安全。

15日晚開始，四川地區出現新一輪的強降雨，綿陽各江河均發生較大洪水，其中涪江發生50年一遇特大洪水。17日上午，由於涪江綿陽段水位持續上漲，超過封鎖警戒值，對寶成鐵路涪江大橋安全造成嚴重威脅。

為確保寶成鐵路運輸安全，鐵路成都局集團有限公司採取「重車壓梁」方式增強橋梁自重，提高洪峰對橋墩沖刷時的梁體穩定性。

17日下午1時18分，一列46節編組總重超過3800噸重載貨物列車駛入涪江大橋上行線路；另一列49節編組、總重超4300噸的列車則駛入涪江大橋下行線路，藉此抗洪。這些重載貨車裝載的均為鐵路道砟。每輛車的砟石的重量約在70噸左右。

鐵路人員稱，鐵路橋梁有安全設計。水位一旦上升越過了橋樑的墩帽（即橋墩上的平台灣），洪水從墩帽上翻過去會對橋梁的支柱產生衝擊。橋就像人的腿一樣，它是站在墩帽上面的，洪水對支柱形成了側向的沖刷，就很有可能把橋的梁體衝下去。

鐵路涪江大橋的主體是鋼樑橋，優點是重量輕，跨度大，但在防洪的時候就成了缺點，重量輕就很容易被沖下來。

「重車壓橋」的原理就像玩積木，搭好之後輕輕一推就倒了。但如果在上方有一個力把它按住，就不容易推倒。重車壓梁可以改善橋梁墩的受力狀況，提高橋的穩定性。

鐵路涪江大橋是大陸寶成線的一部分，一旦斷掉，整個寶成線就全部癱瘓。寶成線是大陸經濟建設的大動脈，每天的客運加貨運量100多噸，每年的通車單線運輸量就達到6000萬噸，雙線加起來超過1萬噸。寶成鐵路一旦斷了帶來的經濟損失是無法估計的，因此大陸必須全力保住。

2018年7月，涪江大橋也曾用此方式保護橋梁。「重車壓橋」方式在其他地區也出現過，今年7月，安徽合肥的南淝水位暴漲，當局調來裝載重物的卡車前往壓橋保橋。

列車 暴雨

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