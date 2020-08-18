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長江5號洪水形成 四川黃龍溪古鎮泡水

世界日報 / 中國新聞組╱北京18日電
連日的暴雨也致長江上游的四川境內多處洪水成災。綿陽、成都、廣元、德陽等地緊急轉移6萬餘人，暫無人員死亡失蹤報告。 中新社
連日的暴雨也致長江上游的四川境內多處洪水成災。綿陽、成都、廣元、德陽等地緊急轉移6萬餘人，暫無人員死亡失蹤報告。 中新社

長江水利委員會水文局17日公告，長江今年第五號洪水已在長江上游形成，預計三峽大壩最大入庫流量為每秒7萬立方公尺左右，成為今年汛期最大入庫流量，創下紀錄。受暴雨影響，在長江上游的四川2000年歷史的黃龍溪古鎮也被水淹。

中新社報導，長江水利委員會表示，長江上游岷江、沱江、嘉陵江等支流近期迎來大範圍暴雨，並發生超警戒洪水。上游幹流寸灘站17日下午2時流量漲至每秒5萬400立方公尺，已達到洪水編號標準。預測19日凌晨，通過寸灘的洪峰水位，將高於堤防安全的「保證水位」達3至4公尺。

鑑於今年長江第五號洪水與第四號洪水間隔時間短，且高峰流量大，三峽大壩的入庫流量可能達每秒7萬立方公尺，形成今年汛期最大入庫流量。

連日的暴雨也致長江上游的四川境內多處洪水成災。綿陽、成都、廣元、德陽等地緊急轉移6萬餘人，暫無人員死亡失蹤報告。川報觀察指出，有近2000年歷史的成都市黃龍溪古鎮被淹，全鎮緊急轉移1959戶、7026人（包含景區內商戶及遊客1829人）。

中新社報導，17日8時許，實際探訪黃龍溪古鎮，距古鎮還有一公里處已是一片澤國。踩進齊膝的深水裡，不時有魚從腿邊游過。距離古鎮幾百米處水更深了，記者搭乘鏟斗通過深水區抵達鎮內，只見渾濁的洪水將街道完全掩蓋。

受降雨及上游來水影響，17日下午，沱江洪峰以每秒8100立方米通過成都金堂，成金堂縣城有記錄以來第二大沱江洪峰過境。　　

金堂縣一小區住戶說，積水已侵入小區，並流向地下室。「早晨的時候，積水只有小腿肚那麼深，但過了兩個小時左右，積水就達到膝蓋了。」　

來源：李白七@YouTube

暴雨 大壩 失蹤

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