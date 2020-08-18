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大陸國企龍頭 中國鐵建集團董事長陳奮健跳樓死亡

聯合報 / 特派記者賴錦宏／長春即時報導
大陸國企龍頭，中國鐵建集團董事長陳奮健跳樓死亡。（搜狐新聞網）
大陸國企龍頭，中國鐵建集團董事長陳奮健跳樓死亡。（搜狐新聞網）

8月17日深夜，大陸官媒報導，現年58歲的大陸國企中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長，中國鐵建股份有限公司黨委書記、董事長陳奮健墜樓身亡。消息人士稱，他的死亡可能和貪汙受賄有關。

據澎湃新聞，在中鐵建官網上，關於陳奮健最近的一條工作動態是，8月13日，陳奮健在雄安新區會見相關負責人，雙方就進一步深化合作，推進雄安新區有關項目開發建設實施等交換意見，並達成共識。

現年58歲的陳奮健，掌舵中鐵建近兩年時間，此前在中國交通建設集團有限公司任副董事長、總經理、黨委副書記。

官方資料顯示，陳奮健1962年10月生，廣東梅縣人，1983年8月參加工作，長沙交通學院土木工程系港航工程專業畢業，大學本科學歷，北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士，教授級高級工程師，享受中共國務院「政府特殊津貼」。為中國共產黨十九大代表。

梳理資料可見，陳奮健曾任中國港灣建設（集團）總公司第四航務工程局一公司經理；中國交通建設集團有限公司副總經理；中國交通建設股份有限公司副總經理；中國港灣工程有限責任公司董事長、法定代表人，中交投資有限公司董事長、法定代表人；中國交通建設集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記，中國交通建設股份有限公司執行董事、總經理、黨委副書記等職務。

2018年6月，陳奮健調任中國鐵道建築有限公司黨委書記、董事長。2018年7月，任中國鐵建股份有限公司黨委書記，2018年9月任中國鐵建股份有限公司董事長。

官網資料顯示，前身是鐵道兵的中國鐵建股份有限公司（中文簡稱中國鐵建，英文簡稱CRCC），由中國鐵道建築集團有限公司獨家發起設立，於2007年11月5日在北京成立，為大陸國務院國有資產監督管理委員會管理的特大型建築企業。2008年3月10日、13日分別在上海和香港上市（A股代碼601186、H股代碼1186），公司註冊資本135.8億元人民幣。

中國鐵建是中國大陸乃至全球最具實力、最具規模的特大型綜合建設公司，2020年《財富》「世界500強企業」排名第54位，2019年「全球250家最大承包商」排名第3位、「中國企業500強」排名第14位。

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