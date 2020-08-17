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長江今年第5號洪水形成 流量將創今年紀錄

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
長江今年第5號洪水在上游形成，預計三峽大壩最大入庫流量為每秒7萬立方公尺左右，創下新紀錄。（圖／取自中新網）
長江今年第5號洪水在上游形成，預計三峽大壩最大入庫流量為每秒7萬立方公尺左右，創下新紀錄。（圖／取自中新網）

長江水利委員會水文局17日14時正式公告，「長江今年第5號洪水」在長江上游形成，預計三峽大壩最大入庫流量為每秒7萬立方公尺左右，形成今年大陸汛期最大入庫流量，創下紀錄。

據中新社報導，長江水利委員會相關負責人表示，長江上游岷江、沱江、嘉陵江等支流近期迎來大範圍暴雨，並發生超警戒洪水，涪江則發生超過保證水位的洪水。上游幹流寸灘站17日14時流量漲至每秒5萬400立方公尺，已達到洪水編號標準，長江水利委員會水文局發布長江今年第5號洪水在上游形成。

鑒於今年長江第5號洪水與第4號洪水間隔時間短，且高峰流量大，三峽大壩的入庫流量可能達每秒7萬立方公尺，形成今年大陸汛期最大入庫流量，長江水利委員會決定調度錦屏一級、二灘水庫於18日8時起減小出庫流量，21日8時前兩水庫聯合運用攔蓄水量5億立方公尺；調度向家壩水庫17日8時起出庫流量減小到8500立方米每秒下洩，17日20時起出庫流量進一步減小到6300每秒立方公尺，調度期間，溪洛渡水庫配合；協調指導四川、重慶兩省市聯合調度寶珠寺、亭子口、草街等水庫，實現嘉陵江幹流洪水與支流涪江洪峰錯峰，降低下游重慶合川區洪峰水位。

同時，長江水利委員會水文局向四川、重慶、湖北等水利廳（局）下發緊急通知，要求這些水利廳（局）繼續壓緊壓實防汛責任，進一步加強汛情監測預報，做好山洪災害和中小河流洪水防禦工作，強化水庫安全度汛，強化防洪工程安全隱患排查，嚴格執行24小時應急值守和領導帶班制度。

此外，大陸應急管理部網站消息指出，預計未來三天，大陸西南、西北地區東部、華北、黃淮、東北地區中南部等地有中到大雨，並伴有短時間暴雨、雷暴大風或冰雹等強對流天氣，防汛形勢嚴峻，因此，大陸國家防汛抗旱總指揮部決定繼續維持防汛三級應急響應

水庫 暴雨 大壩

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