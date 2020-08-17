男子僅穿內褲攀爬10米高樓外 下一秒墜樓不幸身亡

男子只穿內褲吊掛大樓窗外，下一秒墜樓身亡！近日大陸一名男子攀爬在高樓外，僅穿一條內褲的影片在網上瘋傳，並引起各種猜測，目擊者紛紛用手機拍下當時的驚險過程，但晚些時候該男子已被發現不幸墜樓身亡。

根據《 南國早報 》報導，日前大陸廣西南寧市江南區振寧星光廣場社區，有民眾目擊一名住在20多樓的住戶，身穿白色上衣，下半身只穿了內褲的男子攀爬在大樓牆外，從影片中可見，男子的雙腳踩在大樓外牆一處狹窄的雨遮，雙手攀扶著窗口邊上，人距離地面有幾十公尺高，令人看了都為男子捏把冷汗。

影片在網路上引發討論，許多民眾都好奇到底是發生什麼事。報導中提到，事情發生在15日中午，男子先將自己反鎖在房間裡，接著從廁所的窗口爬到牆外，沒想到當天晚上，該男子被發現已不幸墜樓身亡。

警方初步調查顯示，該名男子30歲，是外地人，而且生前患有憂鬱症，事發後轄區警方已介入進一步釐清案情。

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