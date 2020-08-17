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兩男子遊四川峨眉山迷路5日終獲救 需支付搜救費及罰款

香港01 / 顏銘輝
搜救隊在8月14日晚摸黑帶失蹤人士下山。（樂山消防微博）
搜救隊在8月14日晚摸黑帶失蹤人士下山。（樂山消防微博）

日前兩名大陸健行人士到四川峨嵋山行山，他們不顧危險警告牌及當地人的勸阻，強行走進峨眉山後山的原始森林，結果迷路。當局接報後，出動超過50名搜救隊員及村民，花了46小時終於找到失蹤人士，帶他們離開險境。兩名健行人士違反規定，需付兩萬多人民幣（約新台幣84638元）的搜救費及罰款。

根據大陸傳媒報導，在8月10日，來自河南的孫姓男子及浙江的孫姓男子，到四川自駕遊。他們去到峨眉山市高橋鎮後下車，開始健行上山。兩人無視危險警告牌，也不聽當地居民的勸告，堅持行入峨眉後山的原始森林。那個區域未被開發，仍保留原始生態環境，會有很多野生動物出沒，地形崎嶇，而且沒有行動網絡覆蓋。

8月12日，峨眉山警方收到外省的報警電話，指兩名孫姓男子行入峨眉山之後，已經失蹤兩日，音訊全無，相信是迷路了。當局接報後，馬上與樂山山岳救援隊及當地村民組織搜索隊，當晚就入山尋人。搜索隊花了兩日，在8月14日中午，大致確認兩人被困的地方。

不過，當日下雨又大霧，搜救行動非常困難。由搜救隊聽到兩人的呼救聲，到抵達他們的身邊，足足花了超過4小時，途中要跨越3段深百米的懸崖峭壁。最後，搜救隊在8月14日晚上6時，終於接觸到兩名失蹤者，當時兩人已經耗盡食物，斷糧兩日。

整個搜救行動歷時46小時，兩人那時已經入山5日4夜。救援人員花多6小時，在8月15日凌晨，終於將他們送下山。兩名孫姓男子送院治理，兩人都有點虛弱，沒有大礙，其中一人手臂脫臼。

在救援行動之中，樂山消防山岳救援隊有兩人不慎被黃蜂螫傷， 一人腳踝扭傷，還有一人感冒。

獲救男子及他們的家人之後向搜救隊送上「救命大恩，終身不忘」的錦旗，兩人也在鏡頭前表達歉意。不過，他們不聽勸阻，擅自闖入峨眉後山行山探險，違反《峨眉山世界文化和自然遺產保護條例》，被罰款及承擔搜救費，兩人要支付兩萬多人民幣（約新台幣84638元）。

兩名失蹤人士之後向搜救隊致送錦旗。（樂山消防微博）
兩名失蹤人士之後向搜救隊致送錦旗。（樂山消防微博）

樂山消防之後在微博呼籲，希望行山人士切勿盲目探險。他們給行山人士8項小tips，首先是了解天氣，若果天氣不佳就宜前往，之後是研究清楚路況，可以請教近期去過的山友，充分掌握路線安排。行山人士入山前，請確保帶齊裝備，如果行高難度路線，請帶保暖衣物。

樂山消防提醒，切勿單獨入山，登山及戶外活動最好多人成行，而在不熟路的情況下，不應該抄小路。一旦發生意外，請及時求救，切不可盲目自救，否則可能造成不必要的人員傷亡。在心態上，要管理情緒，不要令壞情緒影響登山團隊，也不應逞強冒險，山中的危險常出於山友過分自信。

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文章授權轉載自《香港01》

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