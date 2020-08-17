竊盜報案沒受重視 江西命案家屬盼查警瀆職

經警方八天八夜圍捕，江西3條命案嫌犯曾春亮落網。被害人大女兒表示，曾嫌落網後家人都當場痛哭，立馬跪在父母靈前敬香，「我父母可以瞑目了」。康女士並表示，希望檢察院等部門介入調查警方是否涉及瀆職。

上游新聞報導，曾春亮落網前，家人就將父母的遺體在殯儀館火化，隨後安葬骨灰。親屬表示，原本希望在抓住兇手後再安葬，以告慰逝者。但時間已過去了九天，「再等不是辦法」。

重傷的7歲男童生命體徵趨於穩定，每天都在見好，15日脫離了呼吸機，可以自主呼吸，眼睛睜開了，但仍缺乏意識，肺部感染等尚未康復。

康女士表示，家人感謝公安、武警的努力和網友的支持，但7月嫌犯闖進家中時，家屬都有報警並做了筆錄，嫌犯曾春亮直到8月7日仍被監控拍到可自由活動，說明此案並沒有受到足夠重視。「從我的立場看，（公安）是否存在瀆職，不是我說了算，希望檢察院等部門介入調查是否存在瀆職的情形」。

另外，樂安縣醫保局駐村扶貧幹部桂高平被害案，警方稱，兇手可能也是曾春亮。死者同事表示，「曾春亮殺這個幹部是什樣狀態？跟他無冤無仇啊，桂高平在村裡都是給村民辦實事的，殺人家幹嘛？」希望警方在審訊後能夠給予公眾解答。