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竊盜失風報復…贛男5天殺3人 千警圍捕8天落網

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電

江西撫州日前發生一起入室殺人案，疑犯曾春亮因竊盜失風懷恨在心，8日入室殺死一對老年夫婦，並將兩人7歲孫子砍成重傷，潛逃期間，五天內他又殺死一名村幹部。之後，他潛逃到附近山中，經上千警力長達八天八夜的圍捕終於落網。

綜合媒體報導，曾嫌7月22日潛入樂安縣山碭鎮山碭村一戶康姓居民家中，拿螺絲刀要傷害康母，最後將康兄捅傷，逃跑前威脅若報警就殺死他們全家，康家人因害怕仍報警，警方查出疑犯正是今年5月剛出獄的曾春亮。

不過，當地警方沒有將此案定性為盜竊或刑事案件，而是定性為「非法入室」。

8月8日早晨，曾春亮手持錘子潛入，隨後傳出錘子敲擊的聲音。等到康家人回家後，赫然發現母親倒斃在廚房，喉嚨多處被刺穿，身上有多處傷口，「錘錘致命，刀刀見骨」。父親和孫子也倒在血泊中，最後只有孫子倖存，但仍未脫離生命危險。

曾春亮潛逃期間再次犯案，殺死該縣醫保局駐村幹部桂高平。一名員警也在偵辦該案時不幸遭遇車禍身亡。

最後，曾春亮躲藏在樂安縣山碭鎮厚坊村一側的東陂灣一帶，除周邊村鎮警力加入搜捕，樂安縣武裝部也調配各鄉鎮民兵增加布控，上千名各類人員投入搜捕工作。期間，警方還將懸賞金額從人民幣5萬元提升至30萬元（約4萬美元）。

各村組織巡邏隊，手持木棍巡邏，檢查過往車輛和人員。一名隊員說：「我們每晚都花兩、三小時，在每戶樓上樓下檢查一遍，防止曾春亮躲藏。」

16日下午，現場警員透過無人機喊話：「曾春亮，你已經被包圍，請立即下山，投案自首」。幾分鐘後，曾春亮駕著摩托車試圖衝卡逃跑，但被警員前後夾擊，隨後曾春亮下車，雙手抱頭，被逮捕時還說：「如果我不主動下山，你們抓不到我。」

曾春亮身穿黑色短袖，深藍牛仔褲，頭戴一頂鴨舌帽。摩托車裡還放置有鎚頭和尖刀。村民說，曾春亮被抓捕時，「看他一點都不緊張，不害怕」。

另一名目擊村民表示，曾春亮被控制時「面無表情」，情緒並不激動，看不出緊張，反而露出笑容。「現在我們都很高興，終於不用擔心安全問題了」。

殺人

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